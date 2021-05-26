27 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро», «Востокэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — 10-й микрорайон, 34, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Кен-Суу, Эр-Тайлак, Шералиева, Чатыр-Кол), «Ак-Босого» (улицы Саадаева, Профессора Зимы, Архитекторная);

9.00-18.00 — жилмассив «Балбан-Таймаш» (улица Лумумбы);

9.30-19.00 — жилмассив «Нижний Токольдош» (район рынка «Мадина», улицы Чынара, Менделеева, Токольдош);

9.30-17.00 — жилмассивы «Ынтымак», «Киргизия-1» «Киргизия-2», село Чон-Арык («Манас айылы», улицы Славгородская, Кырман, Центральная, Самойленко);

9.30-16.00 — отрезки улиц Толстого, Лущихина, проспект Чуй, 16, 25, 34, 35;

10.00-17.00 — отрезки улиц Карпатской, Ахунбаева, Элебесова, Токтоналиева, проспекта Айтматова, переулки Сумской, Орто-Токойский;

12.00-18.00 — жилмассивы «Ала-Тоо» (улицы Улук-Тоо, Макмал, Бештектир, Терек-Сай, Ара-Кол), «Ак-Ордо» (улица Алыкулова).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Лебединовка (улицы Комсомольская, Мичурина, Советская, Боконбаева, Нарынская, Северная, Горького, Ошская, Чуйская, проспект Победы), Васильевка (улицы Набережная, Школьная, Почтовая), Таш-Добо (улица Арычная), Аламедин (улица Горького), Ленинское (улицы Чайная, Восточная, Виноградная, Алма-Атинская, Набережная, центр), Кайырма (улицы Актюбинская, Каирминская), Пригородное (дачи, улицы Дорожная, Широкая, Серегина, 8 Марта, Береговая, Достук), Маевка (улицы Курманалиева, Ала-Арчинская, Молодежная, Набережная, Тепличная), Кок-Жар (улицы Кыял, Майрам, Карагул-Акмат, Конур-Осмон, Шабдана Баатыра, Эгимбаева, Мадиева);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Военно-Антоновка (улицы Ленина, Советская, Пограничная, Фрунзе, Ала-Арчинская), Манас (улицы Мира, Степная), Торт-Куль (улицы Центральная), Новопавловка (улицы Гагарина, Крупской, Колхозная, Баетова, Фрунзе, Комсомольская, Бейшеналиевой, Кирова, Таласская, Свердлова, Советская, Садовая, Ала-Арчинская, Почтовая, Лавровых, Ворошилова, Громовой, Железнодорожная, Проектируемая, Фрунзе, Школьная, Дуйшембиева, Учительская, Чапаева, Ахунбаева, Дмитрова, Южная, Манаса, Гоголя, Маяковского, Кара-Жигач, Эргеш-Ата, Кара-Буура, Степная, Абшыр-Ата, Ынтымак, Садовая, Северная, Гоголя, Чон-Арык, Ай- Коль, Кызыл-Жар, Азия, Ордо, Кара-Шоро, Сон-Кол, Сары-Челек, Эне-Сай, Сары-Озон, Нур-Заман, Чолпон-Ата, Хан-Тенри, Алтын-Казык, Маматемин-Ата, Кызыл-Кия, Ак-Шоола, Баян, Сулайман-Тоо, Чолпон-Ата, Тасма, Жангир, Аппаз, Темирбек, Актилек, Жаштык, Деповская, Нур, Кызыл-Жар, Кыргызстан, Школьная, МТФ-2, Керме-Тоо, Линия-1, Арсланбоб, Степная, Акиш, Ийгилик, Адилет, Жетиген, Досиева, жилмассив «Алтын-Ордо»), Романовка (улицы Тойбаева, Заводская), Сокулук (улицы Калинина, Ленина, Кайназаровой);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Ак-Сеок (улицы Северная, Луговая, Фрунзе), Александровка (центр), Сретенка (улица Центральная, клуб, больница), Ак-Суу;

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Красная Речка, Ивановка (улица Фрунзенская);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Милянфан, Норус, Хунчи (улицы Гагарина, Ленина), Новопокровка (улица Достук);

Чуйский РЭС

8.00-18.00 — села Кайырма, Онбир Джылга, Маданият, Искра (улицы Фабричная, Биянху, Победы).

3 Таласская область Таласская область