Кыргызстанцев приглашают к участию в конкурсе «Голоса древних городов», который пройдет в Рязани. Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры в Бишкеке.

По его данным, мероприятие состоится с 22 по 26 сентября в рамках IV Международного форума древних городов.

К участию приглашают индивидуальных исполнителей народной песни (солисты) в возрастных категориях от 18 до 30 лет, а также от 31 года и старше.

Участник исполняет две разнохарактерные народные песни с соблюдением диалектных и стилевых особенностей региона. Песни исполняются акапелла (без инструментального сопровождения).

Заявки принимаются не позднее 1 июня по электронной почте: filarm@fil62.ru.

Подробная информация, а также форма заявки-анкеты доступны в приложении.