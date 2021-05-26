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Общество

У Дома правительства митингуют заемщики микрокредитных компаний

У Дома правительства в Бишкеке митингуют заемщики микрокредитных компаний. Собралось около 10 женщин.

По их словам, они брали кредиты в микрокредитных компаниях, некоторые стали жертвами мошенничества, другие лишись домов из-за долгов.

Женщины хотят встречи с президентом. Они не требуют, чтобы им простили долги, а просят время на оплату кредитов и процентов.

Отметим, это не первая акция протеста с аналогичными требованиями. В Аламединском районе 15 женщин заявили, что готовы устроить акт самосожжения в здании айыл окмоту. Они облили себя бензином и принесли с собой газовый баллон. Одна из участниц акции сообщила 24.kg, что три года назад женщины брали деньги под проценты у частных лиц и в коммерческих банках, но не смогли вовремя выплатить кредиты. Все участницы акции были матерями-одиночками и требовали отменить долги по процентам, накопленные за три года.

Тогда с женщинами-заемщиками вел переговоры премьер-министр Улукбек Марипов. Он обещал решить вопрос в ближайшее время, но митинги продолжаются.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195215/
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