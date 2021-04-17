14:29
USD 84.80
EUR 101.57
RUB 1.12
Общество

Переговоры женщин-заемщиков с премьер-министром завершились

Переговоры женщин-заемщиков с премьер-министром Улукбеком Мариповым завершились.

По словам одной из участниц акции протеста Гульшах Исаковой, женщины выдвинули четыре требования перед правительством. Выслушав, глава кабмина Улукбек Марипов пообещал решить проблемы в ближайшие сроки.

«Потребовали, чтобы коммерческие банки не отбирали единственный дом у заемщиков. Тем, у кого идут судебные разбирательства по поводу изъятия квартир, вам необходимо написать заявление в Национальный банк. Просьбу о том, чтобы размер процентов кредитов не превышал 3 процентов, оставили на рассмотрение. Требовали, чтобы кредиты аннулировали или хотя бы дали каникулы на год в связи с пандемией коронавируса. Улукбек Марипов сказал, что примет решение по этому вопросу в ближайшее время. Сказал не давить, и что решит это в пользу народа», — рассказала Гульшах Исакова.

Вопросы, связанные с частными лицами и ломбардами, в правительстве рекомендовали решить в судебном порядке. 

Ранее 15 женщин заявили, что готовы устроить акт самосожжения. Они облили себя бензином и принесли с собой газовый баллон. Одна из участниц акции сообщила ранее 24.kg, что три года назад женщины брали деньги под проценты у частных лиц и в коммерческих банках, но не смогли вовремя выплатить кредиты. Все участницы акции являются матерями-одиночками и требуют отменить долги по процентам, накопленные за три года.

После переговоров с чиновниками местного уровня две из них встретились с главой правительства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190522/
просмотров: 439
Версия для печати
Материалы по теме
Митингующие женщины-заемщики ждут результатов переговоров с властями
Женщины-заемщики митингуют у Дома правительства в Бишкеке
Митинг против насилия. В аппарате президента осудили действия провокаторов
Акция протеста в Пригородном. К премьеру на переговоры делегированы две женщины
Акция протеста в Пригородном. С заявившими о самосожжении начаты переговоры
Милиционеры убрали палатку митингующих членов партий, не попавших в БГК
Убийство Айзады Канатбековой. На митинге требуют отставки главы МВД
Смерть Айзады потрясла. Митинг против насилия пройдет сегодня в Бишкеке и Оше
Не будь равнодушным. Кайрат Примбердиев выпустил социальный трек и клип
Частные нотариусы снизили стоимость услуг на оформление сделок по кредитам
Популярные новости
Лечение иссык-кульским корнем. О&nbsp;первых пострадавших сообщила медик Лечение иссык-кульским корнем. О первых пострадавших сообщила медик
В&nbsp;Кыргызстане планируют провести кампанию по&nbsp;перерегистрации транспорта В Кыргызстане планируют провести кампанию по перерегистрации транспорта
О&nbsp;последствиях лечения иссык-кульским корнем рассказал профессор Эрнст Акрамов О последствиях лечения иссык-кульским корнем рассказал профессор Эрнст Акрамов
Довольны&nbsp;ли вы&nbsp;результатами выборов и&nbsp;референдума? Опрос Довольны ли вы результатами выборов и референдума? Опрос
Бизнес
Порт Чабахар в&nbsp;Иране будет полностью введен в&nbsp;эксплуатацию к&nbsp;маю 2021 года Порт Чабахар в Иране будет полностью введен в эксплуатацию к маю 2021 года
MegaCom запускает универсальный тариф для &laquo;умных&raquo; устройств MegaCom запускает универсальный тариф для «умных» устройств
&laquo;Сказочное путешествие&raquo; с&nbsp;Mastercard и&nbsp;&laquo;РСК Банком&raquo; «Сказочное путешествие» с Mastercard и «РСК Банком»
Хаб для цифровых кочевников. В&nbsp;Бишкеке подписан крупный инвестиционный проект Хаб для цифровых кочевников. В Бишкеке подписан крупный инвестиционный проект
17 апреля, суббота
14:20
В Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области появился ЦОН В Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области появился ЦОН...
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 17 апреля. Сколько денег семья тратит на еду
13:59
Переговоры женщин-заемщиков с премьер-министром завершились
13:33
Кыргызстан просит увеличить число бюджетных мест для своих граждан в вузах РФ
13:19
В некоторых районах Бишкека три дня не будет газа