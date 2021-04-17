Переговоры женщин-заемщиков с премьер-министром завершились

Переговоры женщин-заемщиков с премьер-министром Улукбеком Мариповым завершились.

По словам одной из участниц акции протеста Гульшах Исаковой, женщины выдвинули четыре требования перед правительством. Выслушав, глава кабмина Улукбек Марипов пообещал решить проблемы в ближайшие сроки.

«Потребовали, чтобы коммерческие банки не отбирали единственный дом у заемщиков. Тем, у кого идут судебные разбирательства по поводу изъятия квартир, вам необходимо написать заявление в Национальный банк. Просьбу о том, чтобы размер процентов кредитов не превышал 3 процентов, оставили на рассмотрение. Требовали, чтобы кредиты аннулировали или хотя бы дали каникулы на год в связи с пандемией коронавируса. Улукбек Марипов сказал, что примет решение по этому вопросу в ближайшее время. Сказал не давить, и что решит это в пользу народа», — рассказала Гульшах Исакова.

Вопросы, связанные с частными лицами и ломбардами, в правительстве рекомендовали решить в судебном порядке.

Ранее 15 женщин заявили, что готовы устроить акт самосожжения. Они облили себя бензином и принесли с собой газовый баллон. Одна из участниц акции сообщила ранее 24.kg, что три года назад женщины брали деньги под проценты у частных лиц и в коммерческих банках, но не смогли вовремя выплатить кредиты. Все участницы акции являются матерями-одиночками и требуют отменить долги по процентам, накопленные за три года.

После переговоров с чиновниками местного уровня две из них встретились с главой правительства.