В Бишкеке состоялась премьера короткометражного фильма на языке жестов

В Доме кино имени Чингиза Айтматова состоялась премьера короткометражного художественного фильма на социальную тему Mute. Об этом рассказала директор общественного фонда «Плюс» Айдай Толонова.

По ее информации, впервые в Кыргызстане снят фильм с участием глухих людей на языке жестов. Он посвящен теме миграции, торговли людьми и сексуальной эксплуатации.

Показ фильма прошел в рамках проекта USAID по безопасной миграции в Центральной Азии, реализуемого Winrock International.

Mute («Без звука») повествует о судьбах глухих ребят Эркинай и Каната, которые сталкиваются с трудностями в поисках работы. Как и многие молодые ребята, наши герои, несмотря на нарушения слуха, стремятся уехать работать за границу.

В фильме задействованы реальные герои с нарушениями слуха. Фильм снят с целью показать проблемы, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью, решившиеся на незаконную миграцию, и обратить внимание общества на проблему изолированности слабослышащих людей в связи с недостаточным доступом к информации.