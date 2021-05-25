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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Экс-муфтий Максат ажы Токтомушев в Москве, несмотря на подписку о невыезде

Экс-муфтий Максат ажы Токтомушев, подозреваемый в финансовых нарушениях, связанных с использованием денег, внесенных паломниками для совершения хаджа, находится сейчас в Москве. Видео он опубликовал на своей странице Instagram.

На странице бывшего главы Духовного управления мусульман Кыргызстана можно увидеть его обращение из аэропорта Шереметьево, а также из мечети, где он принимает участие в празднике Мавлид.

В Первомайском суде Бишкека 24.kg сообщили, что следователь не подавал прошение судье о разрешении на выезд.

Делом Токтомушева занимается ГКНБ. Но там отказались комментировать ситуацию.

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Напомним, Максата Токтомушева подозревают в финансовых нарушениях, связанных с использованием денег, внесенных паломниками для совершения хаджа. До этого был задержан главный бухгалтер ДУМК по факту дачи сотрудникам ГКНБ взятки в особо крупном размере.

12 февраля стало известно, что в отношении ДУМК возбуждено еще одно уголовное дело. Финпол начал проверку фактов, указанных в заявлении Совета улемов ДУМК. В тот же день постановлением Первомайского районного суда в отношении Максатбека Токтомушева избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде до окончания досудебного и судебного производств.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195132/
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