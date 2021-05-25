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Общество

Стоматологи Кыргызстана проведут акцию ко Дню защиты детей

В Кыргызстане 1 июня для детей от 6 до 14 лет пройдет акция «Бесплатная герметизация фиссур». Об этом 24.kg сообщили организаторы.

Основная цель — обратить внимание населения на то, как много значит стоматологическое здоровье в жизни, проинформировать о мерах первичной профилактики, а также помочь в формировании мотивации к ведению здорового образа жизни.

Герметизация фиссур у детей — один из эффективных методов профилактики кариеса. Дети и их родители приобретают правильную привычку посещать стоматолога для профилактики.

Фиссуры – это небольшие углубления, которые располагаются на верхней части всех зубов, кроме резцов и клыков.  

Процедура защищает молодую эмаль от быстрого разрушения в особых зонах зуба.

Организатором бесплатной акции является «Проект профилактики заболеваний полости рта 20/80», который объединил стоматологов страны для реализации проекта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195102/
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