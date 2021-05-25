Совершившим преступление детям правозащитники предлагают давать второй шанс

Давать второй шанс детям, совершившим преступление, предлагают правозащитники. Об этом на пресс-конференции заявила директор ОФ «Центр права» Гульнара Шейшекеева.

Отметим, сегодня правозащитники призвали ускорить принятие новой редакции «Кодекса о детях».

По словам Гульнары Шейшекеевой, новеллы в новой редакции касаются предотвращения насилия над детьми в семьях. Предлагается усилить ответственность родителей.

«Нам очень грустно смотреть, когда уголовное дело возбуждается, но потом второй родитель или родственник пишут встречное заявление. Есть еще одна новелла, которая ребенку, совершившему в первый раз преступление, дает второй шанс, то есть необязательно его сразу лишать свободы. Это касается преступлений небольшой тяжести. Эта норма позволит детей не отправлять, например, за кражу курицы в колонию», — рассказала директор ОФ «Центр права» Гульнара Шейшекеева.

Отмечается, что принятие новой редакции Кодекса о детях обусловлено тем, что система государственной защиты несовершеннолетних неэффективна.

«Государственная система по выявлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, неэффективна. По месту пребывания ребенка в трудной жизненной ситуации нет специализированных социальных работников, отделы соцразвития на уровне районов находятся слишком далеко от ребенка и не в состоянии оказать услуги кейс-менеджмента. Специалисты районных управлений соцразвития перегружены обслуживанием несоразмерного количества детей, это приводит к оттоку кадров», — уверена Гульнара Шейшекеева.