13:04
USD 83.63
EUR 102.00
RUB 1.14
Общество

Совершившим преступление детям правозащитники предлагают давать второй шанс

Давать второй шанс детям, совершившим преступление, предлагают правозащитники. Об этом на пресс-конференции заявила директор ОФ «Центр права» Гульнара Шейшекеева.

Отметим, сегодня правозащитники призвали ускорить принятие новой редакции «Кодекса о детях».

По словам Гульнары Шейшекеевой, новеллы в новой редакции касаются предотвращения насилия над детьми в семьях. Предлагается усилить ответственность родителей.

«Нам очень грустно смотреть, когда уголовное дело возбуждается, но потом второй родитель или родственник пишут встречное заявление. Есть еще одна новелла, которая ребенку, совершившему в первый раз преступление, дает второй шанс, то есть необязательно его сразу лишать свободы. Это касается преступлений небольшой тяжести. Эта норма позволит детей не отправлять, например, за кражу курицы в колонию», — рассказала директор ОФ «Центр права» Гульнара Шейшекеева.

Отмечается, что принятие новой редакции Кодекса о детях обусловлено тем, что система государственной защиты несовершеннолетних неэффективна.

«Государственная система по выявлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, неэффективна. По месту пребывания ребенка в трудной жизненной ситуации нет специализированных социальных работников, отделы соцразвития на уровне районов находятся слишком далеко от ребенка и не в состоянии оказать услуги кейс-менеджмента. Специалисты районных управлений соцразвития перегружены обслуживанием несоразмерного количества детей, это приводит к оттоку кадров», — уверена Гульнара Шейшекеева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195095/
просмотров: 125
Версия для печати
Материалы по теме
Правозащитники просят ускорить принятие новой редакции «Кодекса о детях»
Ситуация на границе. Волонтеры объявили сбор средств у «Белого дома»
Спикер парламента Южной Кореи с официальным визитом прибыл в Кыргызстан
Скончался экс-руководитель аппарата парламента Раатбек Ешмамбетов
Дети мигрантов. Не защитили родители, поможет соцслужба?
Внеочередное заседание Жогорку Кенеша: в резиденции находятся 44 депутата
Создателя сатирической группы «Меместан» в соцсетях вызвали на допрос
Консилиум, кейс-менеджмент. В парламенте предлагают новый Кодекс о детях
Популярные новости
Кыргызстан вновь просит Россию увеличить авиарейсы. Что ответили в&nbsp;Росавиации Кыргызстан вновь просит Россию увеличить авиарейсы. Что ответили в Росавиации
Коррупция на&nbsp;&laquo;Кумторе&raquo;. Генпрокуратура сообщила подробности уголовного дела Коррупция на «Кумторе». Генпрокуратура сообщила подробности уголовного дела
Ефрейтор Внутренних войск МВД Наталья Силина столкнулась с&nbsp;угрозами и&nbsp;слежкой Ефрейтор Внутренних войск МВД Наталья Силина столкнулась с угрозами и слежкой
Неделя-24. Скандал с&nbsp;&laquo;Кумтором&raquo; и&nbsp;наступающий коронавирус Неделя-24. Скандал с «Кумтором» и наступающий коронавирус
Бизнес
Скорая помощь от&nbsp;мецената, или Как уроженец Кыргызстана поддерживает земляков Скорая помощь от мецената, или Как уроженец Кыргызстана поддерживает земляков
В&nbsp;Кыргызстане начали выдавать коды маркировки для товаров легкой промышленности В Кыргызстане начали выдавать коды маркировки для товаров легкой промышленности
Казахстанская компания &laquo;Азияпэй&raquo; комментирует ситуацию с&nbsp;регистрацией в&nbsp;НБ&nbsp;КР Казахстанская компания «Азияпэй» комментирует ситуацию с регистрацией в НБ КР
&laquo;Бир өлкө&nbsp;&mdash; бир кыял&raquo;. Очередная предвыборная кампания или... «Бир өлкө — бир кыял». Очередная предвыборная кампания или...
25 мая, вторник
13:00
Конец учебного года в режиме онлайн: близимся к образовательной катастрофе Конец учебного года в режиме онлайн: близимся к образов...
12:53
Совершившим преступление детям правозащитники предлагают давать второй шанс
12:52
Бишкекская милиция сняла новый социальный ролик. На этот раз о наркотиках
12:49
Первый кыргыз на Эвересте: Эдуард Кубатов посвятил восхождение родине
12:39
Картина «Акыркы көч» участвует в кинофестивале в Иране