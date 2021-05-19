20 мая: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Ошэлектро», «Востокэлектро».
1Ошская область
- 8.00-17.00 — села Гульча, Булолу, Будалык, Жошолу, Сары-Таш, Уч-Добо, Алай, Каблан-Кол, Алай, Чон-Алай, Кашка-Суу, Жекенди, Кара-Таш, Жалпак-Таш, Сарай, Кенсай, Киров, Конурат, Киров, Ак-Жар, Миялы, Кызыл-Ордо, Эшме, Каранай, Дедек-Буу, Адыр, Кызыл-Тейит, Жаңы-Ноокат, Бак-Кочо, Тамак, Жаш, Калмак, сельские управы Нур-Абад, Юсупов, Анаров, Кароол, город Ош (улицы Садовая, Мичурина, Толойкон, Сасыкбаева, микрорайон «Туран», села Арек, Орке).
2Баткенская область
- 8.00-17.00 — города Кызыл-Кия (1-й микрорайон, улицы Асаналиева, Молодежная, Масалиева, Энгельса, 60 лет Киргизии, Карла Маркса, Кулатова, Свердлова, Хрипченко), Баткен, сельские управы Тогуз-Булак, Халмион, Кара-Бак, Кара-Булак, Суу-Башы, Кыштут, Дара.
3Иссык-Кульская область
- 7.00-17.00 — село Кара-Коо;
- 8.00-15.00 — часть села Барскоон;
- 8.00-16.00 — село Кара-Талаа;
- 8.00-17.00 — пансионаты возле села Бостери, часть села Кара-Ой;
- 9.00-17.00 — село Корумду, Светлая Поляна, Оргочор, поселок Энильчек.