Джон Траволта и Брюс Уиллис вновь снимутся вместе впервые почти за 30 лет

Брюс Уиллис и Джон Траволта снова встретятся на съемочной площадке спустя 27 лет после выхода «Криминального чтива». Об этом пишет deadline.com.

По данным издания, актеры сыграют противников в криминальной фильме Чака Рассела «Райский город».

В центре сюжета оказывается охотник за головами (Брюс Уиллис), который хочет отомстить криминальному авторитету, живущему на Гавайях (Джон Траволта). Чтобы добраться до обидчика, герою придется обезвредить всех его подручных.

«Райский город» описывают как культовый проект «Полиция Майами» — только с охотниками за головами вместо правоохранителей. Съемки уже стартовали на Гавайях. Дата премьеры не называется.