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Общество

Актан Арым Кубат приступил к съемкам нового фильма — «Эсимде»

Известный кинорежиссер Актан Арым Кубат приступил к съемкам нового фильма. Об этом 24.kg сообщила Алтынай Койчуманова.

«Фильм «Эсимде» — это еще одна попытка рассказать о трепетном отношении к происходящему вокруг себя и о том, можно ли сохранить нравственность в этом безжалостном, черством мире манкуртов. Лента задумана как завершающая часть другой трилогии, где отсняты «Свет аке» — о человеке, несущем людям свет добра, и «Кентавр» — о потерявшем веру и о поисках Бога. Три исповеди о тектонических разломах души человека постсоветского пространства. Это то, что я проживаю и переживаю», — рассказал Актан Арым Кубат о новой работе.

Фильм «Эсимде» рассказывает трагическую историю, превратившегося в беспамятного старика Зарлыка, который после 20 лет мытарств на чужбине возвращается на родину. После долгих поисков и потери надежды его повзрослевший сын Кубат случайно находит бомжующего отца в одном из городов России. Фильм начинается с приезда Зарлыка и Кубата в родное село.

Главную роль Зарлыка, как и в фильмах «Свет аке», «Кентавр», Актан Арым Кубат исполнит сам. Роль сына исполнит Мирлан Абдыкалыков, который в детстве и юношестве снялся в трилогии «Селкинчек», «Бешкемпир», «Маймыл».

К работе над фильмом привлечены также известные актеры Насретдин Дубашев, Анар Назаркулова, Таалайкан Абазова, Назым Мендебаиров.

Авторы сценария — Актан Арым Кубат и Дальмира Тилепберген. Оператор-постановщик — Талант Акынбеков, художники-постановщики — Элчибек Шаменов, Адис Сейталиев, звукорежиссер — Марс Тугелов.

Производство фильма — продюсерская компания «Ой Арт» и национальная киностудия «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194122/
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