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Общество

ДУМК осудило нападение на мусульман в мечети «Аль-Акса» в Иерусалиме

ДУМК осудило нападение на мусульман в мечети «Аль-Акса» в Иерусалиме (Израиль). Об этом говорится в заявлении муфтията.

Духовное управление мусульман Кыргызстана расценивает нападение в мечети «Аль-Акса» давлением и нарушением прав мусульман.

«Эта мечеть является третьим священным местом исламского мира после городов Медины и Мекки. Препятствие совершению намаза на территории мечети во время Рамазана — это осквернение бога», — говорится в заявлении.

По данным ТАСС, напряженность в Восточном Иерусалиме начала возрастать с середины апреля, а 7 мая столкновения между бойцами израильской пограничной полиции и палестинцами начались сразу в двух местах — у Храмовой горы и в районе Шейх-Джаррах, где в соответствии с решением израильского суда силовики осуществляют выселение нескольких арабских семей, что сопровождается акциями протеста местного населения и ожесточенными стычками, не затихающими с конца апреля.

Согласно данным палестинского информационного агентства WAFA, основные стычки в пятницу вечером и в ночь на субботу происходили возле мечети «Аль-Акса». Израильские силовики стреляли по прихожанам резиновыми пулями, а также использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ, затем свыше 200 полицейских штурмовали дворы мечети и крытые молитвенные залы, силой заставляя верующих покинуть «Аль-Аксу».

На сегодня конфликт между Израилем и Палестиной обострился. Он привел к взаимным ракетным обстрелам. Из-за протестов, столкновений пострадали несколько сотен человек, десятки погибли.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193838/
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12 мая, среда
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