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Общество

В Бишкеке установят памятник казахскому поэту-мыслителю Абаю Кунанбаеву

В Бишкеке установят памятник казахскому поэту-мыслителю Абаю Кунанбаеву. Об этом сообщила пресс-служба МП «Бишкекглавархитектура».

По ее данным, в предприятии прошла встреча главного архитектора Бишкека Марата Жороева с представителями посольства и департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

«Стороны обсудили алгоритм дальнейшего взаимодействия в разработке проектной документации и последующей установке в Бишкеке памятника казахскому народному поэту Абаю. Учитывая двухсторонние договоренности на межправительственном уровне, в столице Казахстана планируется установка памятника Манасу», — отметили в пресс-службе.

Казахстанская сторона сообщила о намерении подготовить новый рабочий проект памятника с благоустройством прилегающей территории.

В Бишкекглавархитектуре отметили, что мэрия столицы своим постановлением определила местом установки памятника центральную аллею сквера «Театральный».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193641/
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