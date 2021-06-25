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Агент 024

В Бишкеке сквер «Театральный» вновь пострадал от рук вандалов

В Бишкеке сквер «Театральный» вновь пострадал от рук вандалов. На этот раз неизвестные разбили в нем скамейки. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Практически каждая скамья разбита или повреждена. Неужели ГУВД Бишкека так сложно устроить здесь пешее патрулирование, чтобы у разного рода дикарей не было желания ломать то, что для них делают?» — сказал он.

Этот сквер, напомним, не раз становился жертвой вандализма. Осенью прошлого года хулиганы несколько раз ломали установленное в нем пианино.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.

Ссылка: https://24.kg/agent_024/198843/
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