В Бишкеке сквер «Театральный» вновь пострадал от рук вандалов. На этот раз неизвестные разбили в нем скамейки. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Практически каждая скамья разбита или повреждена. Неужели ГУВД Бишкека так сложно устроить здесь пешее патрулирование, чтобы у разного рода дикарей не было желания ломать то, что для них делают?» — сказал он.

Этот сквер, напомним, не раз становился жертвой вандализма. Осенью прошлого года хулиганы несколько раз ломали установленное в нем пианино.

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