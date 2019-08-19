Рояль в цветах и скрипичный ключ. Как идет реконструкция Театрального сквера

В Театральном сквере появился рояль, скрипичный ключ, маски мимов. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Бишкекзеленхоза Аида Айдаралиева.

По ее словам, сотрудники предприятия установили несколько малых архитектурных форм.

«Возле недавно посаженных краснолистного и пестролистного кленов расположились шесть театральных мимов, символизирующих базовые эмоции человека, в центре цветника установили белый рояль, заполненный цветами», — написала она.

Со стороны Фрунзе у входа в сквер разместили золотой скрипичный ключ из дерева. Кроме того, в зеленой зоне появилась деревянная кыргызская скрипка кыл-кыяк. Ее изготовил плотник Бишкекзеленхоза Маматыса Солтоев.

«Парк благоустраиваем в тематическом стиле, в соответствии с его названием и близостью культурных заведений: Театра оперы и балета, музея изобразительных искусств и цирка. Проект разработан ландшафтным дизайнером и агрономами Бишкекзеленхоза», — отметила Аида Айдаралиева.

По ее словам, в планах установить в сквере настоящее пианино.

Сквер «Театральный» расположен в центре столицы, возле Театра оперы и балета.