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Общество

Рояль в цветах и скрипичный ключ. Как идет реконструкция Театрального сквера

Фото Аиды Айдаралиевой

В Театральном сквере появился рояль, скрипичный ключ, маски мимов. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Бишкекзеленхоза Аида Айдаралиева.

По ее словам, сотрудники предприятия установили несколько малых архитектурных форм.

«Возле недавно посаженных краснолистного и пестролистного кленов расположились шесть театральных мимов, символизирующих базовые эмоции человека, в центре цветника установили белый рояль, заполненный цветами», — написала она.

Со стороны Фрунзе у входа в сквер разместили золотой скрипичный ключ из дерева. Кроме того, в зеленой зоне появилась деревянная кыргызская скрипка кыл-кыяк. Ее изготовил плотник Бишкекзеленхоза Маматыса Солтоев.

«Парк благоустраиваем в тематическом стиле, в соответствии с его названием и близостью культурных заведений: Театра оперы и балета, музея изобразительных искусств и цирка. Проект разработан ландшафтным дизайнером и агрономами Бишкекзеленхоза», — отметила Аида Айдаралиева.

По ее словам, в планах установить в сквере настоящее пианино.

Сквер «Театральный» расположен в центре столицы, возле Театра оперы и балета.
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