Минтранс: Дефекты на дороге в Новопокровке устранят

До 17 мая выявленные дефекты на всех участках дороги Новопокровка — Туз будут устранены. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций.

Напомним, ранее читатели пожаловались, что сделанная всего полгода назад дорога уже разрушается. Ей нужен ямочный ремонт.

В Минтрансе рассказали, что в 2020 году силами ДЭУ № 43 уложен 1 километр асфальта. При этом дорожники соблюли все технические нормы ремонтных работ. Но с потеплением на некоторых участках трассы появились дефекты.

«Асфальт был приобретен и поставлен частной организацией. До 17 мая на всех участках дороги, на которых необходимо провести ремонт, выявленные дефекты будут устранены за счет поставщиков асфальта», — пообещали в ведомстве.