В Бишкеке проходит акция «Успей сказать спасибо»

Волонтеры фонда «Ветераны 365» поздравляют ветеранов, тружеников тыла, блокадников, узников концлагерей и вдов. В списке более 170 адресатов.

«Это юбилейная акция, пятая по счету. Но доброй традиции ездить к ветеранам уже более 15 лет. Она зародилась на форуме «Дизель». Несколько лет назад мы объединили два мероприятия», — рассказала руководитель фонда Зинаида Аликулова.

Она отметила, что волонтеры поздравляют ветеранов не только в День Победы, но и с днями рождения, Днем пожилых людей, Новым годом. «У нас есть несколько человек, которым помогаем в течение года: кто-то просит приобрести лекарства, помочь по дому», — сказала активистка.

Зинаида Аликулова отметила, что слоган фонда — #успейсказатьспасибо.

«Ветеранов с каждым годом становится меньше. Уже скоро не останется людей, кто ковал победу на фронтах и в тылу, кто может рассказать о тех страшных днях. Волонтерам, которые впервые приезжают на акцию, мы говорим, что важно не просто вручить подарок, но и поговорить с ветеранами. Если, конечно, здоровье героев позволяет», — добавила она.