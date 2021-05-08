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Общество

В Бишкеке парней оштрафовали на 33 тысячи сомов за распитие алкоголя

В Бишкеке молодых парней оштрафовали на 33 тысячи сомов за распитие алкоголя в общественном месте. Об этом сообщила пресс-служба УПСМ.

По ее данным, 8 мая примерно в 2.30 во время обхода площади Победы в одной из беседок заметили шумную толпу парней, которые кричали и пели песни.

«Шестеро были пьяные. Вокруг разбросаны одноразовые стаканчики, несколько бутылок из-под водки и окурки. Ребят доставили в Республиканский центр наркологии для освидетельствования», — говорится в сообщении.

После составили протокол по статье 81 «Употребление наркотических средств или психотропных веществ, распитие спиртных напитков в общественных местах» Кодекса о нарушениях.

Парней оштрафовали на 33 тысячи сомов, по 5 тысяч 500 сомов с каждого.

Сотрудники УПСМ провели разъяснительную беседу о недопущении подобных нарушений общественного порядка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193389/
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