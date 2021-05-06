7 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.00 — 10-й микрорайон, 37, жилмассив «Алтын-Ордо-3»;

9.30-17.30 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кен-Кол, Садыбакасова, Кара-Кужур, Шербет, Поваринская);

9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Курманджан Датки, Алты-Бакан, Ташаузская, Поваринская), отрезки улиц Серпуховской, Кубинской, Сельсоветской, Ильменской, Тверской, Садырбаева, Курчатова, Серафимовича;

9.40-17.00 — отрезки улиц Аул, Элебесова, 8 Марта, Хвойной, Кожевенной;

10.00-17.00 — отрезки улиц Ибраимова, Шопокова, проспекта Жибек Жолу;

13.00-17.00 — жилмассив «Ак-Бата» (улицы 6-8-я).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Озерное (улица Айыльная), Таш-Добо (улицы Больничная, 32, 40 га), Аламедин (улица Алма-Атинская, 15-67), Васильевка (улицы Набережная, Юбилейная);

Сокулукский РЭС

8.30-17.00 — села Новопавловка (улицы Учительская, Корсаковых, Северная, Колхозная, Крупской, Луговая, Степная, Фрунзе, жилмассив «Ак-Ордо», контур № 498), Военно-Антоновка (улицы Пионерская, Фрунзе, Пограничная, Советская, Токтогула), Студенческое (улицы Намазаалы ажы, Беговая);

9.00-17.00 — села Комсомольское (улицы Восточная, Лесная, Новая, Чуйская, Дорожная, Строительная, Проектируемая, Тупик, Южная), Манас (улицы Степная, Новая, Северная, Комсомольская, Западная, Совхозная, Широкая, Мира), Лесное (улицы Атбашинская, Новая, Западная, Центральная, Средняя, Северная, Проектная, Восточная), Сокулук (улицы Линейная, Келечек, Свободы, Жанылык, Кайназаровой, Фрунзе, 60 лет Киргизии, Достук, 40 лет Победы, Степная, Правды, Новая, Труда, Индустриальная, Мельничная, Белинского, Калинина, Ключевая, Карагачевая, Лесная, Молодежная, Советская, Ленина, Спортивная, Северная, Полярная, Интернациональная, Октябрьская, Иссык-Кульская, Садовая, Ленина, Гагарина, Полярная, Пионерская, Комсомольская, Мира, Ала-Арчинская, переулки Северный, Новый), Романовка (МТФ);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Садовое (улицы Киргизская, Луговая, Токтогула, Строительная, Ленина, Украинская, Ключевая, кошары), Маловодное, Кепер-Арык (улица Жаштык), Чон-Арык, Мураке, Кызыл-Дыйкан, Ак-Суу (улица 50 лет Октября);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — Кара-Балта (улицы Шопокова, Фурманова, Федорова, Кирова, Пограничная, Кожомбердиева, Фрунзенская, Первомайская, Суворова, Студенческая, Калинина, Целинная, Свердлова), села Ийри-Суу (улица Восточная), Эрик-Туу (улица Токтогула);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — Кант (улицы Ленина, Абдраимова, Горького, Логвиненко, Панфилова, Октябрьская, Гагарина, Пушкина, Марковского, Гастелло, Шевченко, Набережная, Котовского, Фучика), села Новопокровка (улицы Мичурина, Ленина), Кировское (улицы Мичурина, Зеленая, Авизова);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Садовое (улицы Борончиева, Абая), Шамшы (ферма);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Чым-Коргон (улицы Казакбаева, Тынчтык), Бейшеке (улица Южная), Кара-Добо (улицы Балбак, Кудайбергена);

3 Таласская область Таласская область