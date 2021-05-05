19:08
USD 84.79
EUR 101.79
RUB 1.13
Общество

6 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-17.00 — улица Балтагулова, 2/1;
  • 9.40-17.00 — отрезки улиц Салиевой, Буденного, Комсомольской;
  • 9.30-18.00 — улица Ахунбаева от улицы Арстанбап до Тон, улица Салиевой от улицы Чебоксарской до Пархоменко, 11-й микрорайон, 1-4, жилмассивы «Кок-Жар», «Арча-Бешик» (улицы Алты-Тутун, Кара-Кужур, Тогуз-Тутун, Арча-1, Кара-Кужур, Арча-Бешик), отрезки улиц Боконбаева, Московской, Исанова, проспекта Манаса, микрорайон «Джал», 39, 38б, 15);
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Дарханской, Кызыл-Кийской, Щербакова, Чуй, Ак-Эмир, Береке, Манаса, Фере, Можайского, Боталиева, переулки Ижевский, Измайловский);
  • 9.15-13.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Шербет, Кара-Кужур, Мин-Куш, Термечикова, Баба-Ата);
  • 10.00-17.00 — отрезки улиц Баетова, Жумабека, Осмонкула, переулки Урожайный, Аламединский.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Студенческое (улицы Намазалы ажы, Беговая), Военно-Антоновка (улицы Фрунзе, Пионерская, Пограничная, Советская, Токтогула), Новопавловка (жилмассив «Ак-Ордо», контур № 498), Джаны-Джер (улицы Акжар, Молодая Гвардия, Советская, Юбилейная, 9-й распред, 8-й распред, МТФ-2А), Сокулук (улицы Линейная, Келечек, Свободы, Жанылык, Фрунзе, 60 лет Киргизии, 40 лет Победы, Степная, Правды, Молодежная, Индустриальная, Новая, Труда, Мельничная, Белинская, Ключевая Карагачевая, Советская, Садовая, Спортивная, Северная, Калинина, Интернациональная, Иссык-Кульская, Полярная, Октябрьская, переулок Новый), поселок Восточный (улицы Гагарина, Киргизская, Новостройка, МТФ-2);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Кыз-Моло (улицы Октябрьская, Горького), Беловодское (улица Ленина), Ак-Торпок, Беловодское (улица Кирова), Кепер-Арык (улица Жаштык);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Ставрополовка (улицы Центральная, Токтош, Октябрьская, Степная, Мелиорация, Советская), Кара-Суу, Жылдыз, Мураке, Карабалтинская, кошара), Степное, ферма;
  • 8.30-12.00 — город Кара-Балта (улицы Фурманова, Боконбаева, Чехова), село Алексеевка (улица Новостройка);
  • 13.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Спортивная, 16-35; Бородочева, 1-34; Карла Маркса, 44-73; Матросова, 17-60; Морозова, 16-57);

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Кант (улицы Пушкина, Джакыпова, Ванахуна, Чкалова, Полевая, Орджоникидзе, Энгельса, Гайдара, Щорса, Вишневая, Ленинградская, Микояна), села Туз (улица Дербишева), Новопокровка (улицы Белинского, Луговая);

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Туюк, Ивановка;

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Садовое (улицы Шамсинская, Комсомольская, Масынкан), Шамшы (ферма);

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Чым-Коргон (улицы Казакбаева, Тынчтык), Бейшеке (улица Южная), Кара-Добо (улицы Бабак, Кудайбергена).
3
Таласская область
  • 9.00-17.00 — город Талас (улицы Оторбаева, Айтматова, район «Шанхай»), села Кум-Арык, Талды-Булак, Кенеш, Жайылган, Ак-Добо, Талас.
4
Ошская область
  • 8.00-17.00 — села Фуркат, Кыргызчек, Медресе, Малбазар, Кормоцех, Кулиев, Беш-Тал, Борко, Калинин, Кызыл-Тейит, Беш-Коргон, Тажы-Кыштак, Шакар-Кыштак, Дон-Кыштак, Дон-Тобо, Мин-Тамыр, сельская управа Тобо-Коргон, город Ош (массивы «Он-Адыр», «Бешбадам», улицы Шакирова, Столичная, Депутатская, Мээнет, Абай, Жумабаева, Увам, Зеленая, Московская, Абдуллаева, Джалалабадская, Баратова, Восточная, Ленинградская, Мадумарова, Заречная, Ак-Алтын, Демократическая, Памирская, Касымова, Спортивная, Панфилова Ленина, Алиева, Чапаева, Курманджан Датки, Фрунзенская, Вишневая, Ташкентская).
5
Баткенская область
  • 8.00-17.00 — город Кызыл-Кия (улицы Спортивная, Кулатова, Хрипченко, Советская, Комсомольская, Новая, Привокзальная, 61-й разъезд, Иорданская, Механизаторская, Мира, Кулатова, Тешик-Арык, Жаштык, Набережная), села Орто-Кыштак, Ак-Булак.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192843/
просмотров: 432
Версия для печати
Материалы по теме
4 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
3 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
30 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
29 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
28 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
27 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
26 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
25 апреля: где в регионах отключат свет
24 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
23 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
Кыргызов в&nbsp;Жерге-Тальском районе депортируют из&nbsp;Таджикистана Кыргызов в Жерге-Тальском районе депортируют из Таджикистана
Нужно&nbsp;ли передислоцировать Государственную пограничную службу на&nbsp;юг? Опрос Нужно ли передислоцировать Государственную пограничную службу на юг? Опрос
Баткенская трагедия. Как таджикские дети помогли своим кыргызским одноклассникам Баткенская трагедия. Как таджикские дети помогли своим кыргызским одноклассникам
Райымбека Матраимова предлагают назначить главой дирекции по&nbsp;помощи Баткену Райымбека Матраимова предлагают назначить главой дирекции по помощи Баткену
Бизнес
Группа компаний &laquo;Газпром&raquo; в&nbsp;Кыргызстане передала свыше 5&nbsp;миллионов сомов Баткену Группа компаний «Газпром» в Кыргызстане передала свыше 5 миллионов сомов Баткену
Дистанционное обучение бюджетно: какой тариф подключить? Дистанционное обучение бюджетно: какой тариф подключить?
Полуфинальные матчи Лиги чемпионов! Полуфинальные матчи Лиги чемпионов!
Тарифы от&nbsp;Beeline: Объемный мир образования в&nbsp;Ваших руках! Тарифы от Beeline: Объемный мир образования в Ваших руках!
5 мая, среда
18:31
Кто вошел в новый кабинет министров. Список Кто вошел в новый кабинет министров. Список
18:30
6 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17:59
Кто стал заместителями председателя кабинета министров
17:42
Артем Новиков назначен первым заместителем председателя кабинета министров
17:37
Председателем кабинета министров назначен Улукбек Марипов