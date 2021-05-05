6 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — улица Балтагулова, 2/1;

9.40-17.00 — отрезки улиц Салиевой, Буденного, Комсомольской;

9.30-18.00 — улица Ахунбаева от улицы Арстанбап до Тон, улица Салиевой от улицы Чебоксарской до Пархоменко, 11-й микрорайон, 1-4, жилмассивы «Кок-Жар», «Арча-Бешик» (улицы Алты-Тутун, Кара-Кужур, Тогуз-Тутун, Арча-1, Кара-Кужур, Арча-Бешик), отрезки улиц Боконбаева, Московской, Исанова, проспекта Манаса, микрорайон «Джал», 39, 38б, 15);

9.30-17.00 — отрезки улиц Дарханской, Кызыл-Кийской, Щербакова, Чуй, Ак-Эмир, Береке, Манаса, Фере, Можайского, Боталиева, переулки Ижевский, Измайловский);

9.15-13.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Шербет, Кара-Кужур, Мин-Куш, Термечикова, Баба-Ата);

10.00-17.00 — отрезки улиц Баетова, Жумабека, Осмонкула, переулки Урожайный, Аламединский.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Студенческое (улицы Намазалы ажы, Беговая), Военно-Антоновка (улицы Фрунзе, Пионерская, Пограничная, Советская, Токтогула), Новопавловка (жилмассив «Ак-Ордо», контур № 498), Джаны-Джер (улицы Акжар, Молодая Гвардия, Советская, Юбилейная, 9-й распред, 8-й распред, МТФ-2А), Сокулук (улицы Линейная, Келечек, Свободы, Жанылык, Фрунзе, 60 лет Киргизии, 40 лет Победы, Степная, Правды, Молодежная, Индустриальная, Новая, Труда, Мельничная, Белинская, Ключевая Карагачевая, Советская, Садовая, Спортивная, Северная, Калинина, Интернациональная, Иссык-Кульская, Полярная, Октябрьская, переулок Новый), поселок Восточный (улицы Гагарина, Киргизская, Новостройка, МТФ-2);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Кыз-Моло (улицы Октябрьская, Горького), Беловодское (улица Ленина), Ак-Торпок, Беловодское (улица Кирова), Кепер-Арык (улица Жаштык);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — села Ставрополовка (улицы Центральная, Токтош, Октябрьская, Степная, Мелиорация, Советская), Кара-Суу, Жылдыз, Мураке, Карабалтинская, кошара), Степное, ферма;

8.30-12.00 — город Кара-Балта (улицы Фурманова, Боконбаева, Чехова), село Алексеевка (улица Новостройка);

13.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Спортивная, 16-35; Бородочева, 1-34; Карла Маркса, 44-73; Матросова, 17-60; Морозова, 16-57);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — город Кант (улицы Пушкина, Джакыпова, Ванахуна, Чкалова, Полевая, Орджоникидзе, Энгельса, Гайдара, Щорса, Вишневая, Ленинградская, Микояна), села Туз (улица Дербишева), Новопокровка (улицы Белинского, Луговая);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Туюк, Ивановка;

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Садовое (улицы Шамсинская, Комсомольская, Масынкан), Шамшы (ферма);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Чым-Коргон (улицы Казакбаева, Тынчтык), Бейшеке (улица Южная), Кара-Добо (улицы Бабак, Кудайбергена).

3 Таласская область Таласская область