Началась вакцинация сотрудников посольств, аккредитованных в Бишкеке

В рамках проводимой кампании по всеобщей вакцинации против коронавирусной инфекции Министерством иностранных дел совместно с Министерством здравоохранения и социального развития начали прививать сотрудников дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, а также членов их семей, аккредитованных в Бишкеке.

В МИД поступили первые семь обращений.

Все привитые заполнили информационный лист согласия, получили консультацию врача, а также памятку о вакцине. Всем представителям диломатического корпуса, получившим вакцину, выдается бейджик с прививочной картой с указанием информации о времени и дозе прививки. Кроме этого, будут отслеживаться их состояние и информация о реакции на вакцину.

Вакцинация проводится на базе городских поликлиник на бесплатной основе и носит добровольный характер.

Кампания по вакцинации от коронавируса в Кыргызстане стартовала 29 марта. Имеющейся вакцины хватит всего на 85 тысяч человек, в том числе 75 тысяч человек могут получить китайский препарат компании Sinopharm, 10 тысяч — российский «Спутник V». В мае-июне ожидаются поставки вакцины AstraZeneca.