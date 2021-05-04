В Бишкеке объявили онлайн-конкурс среди детей в честь Дня Победы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, конкурс на лучшее поздравление в честь празднования Дня Победы — 9 Мая проводит Свердловский акимиат.

В нем может принять участие любой желающий до 18 лет. Необходимо, чтобы он был подписан на страницу Свердловской районной администрации в Facebook.

Конкурс проводится по трем номинациям: лучший рисунок, лучшее видеопоздравление, лучшее авторское поздравление.

«Поздравления принимаются вложением в личные сообщения на WhatsApp 0558773703 и публикуются на странице акимиата. Участники, набравшие наибольшее количество лайков и репостов, считаются победителями. Они получат сотовый телефон за первое место, планшет — за второе и смарт-часы — за третье», — отметили в мэрии.

Голосование завершится 7 мая в 15.00, итоги будут подведены до 17.00.