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Общество

Отец года. Мужчина продал двухлетнего сына и отправился путешествовать

Китаец по фамилии Се продал своего двухлетнего сына и отправился в путешествие. Об этом со ссылкой на South China Morning Star сообщает Lenta.ru.

Мужчина, который получил опеку над ребенком после развода, постоянно ссорился со своей новой женой и решил избавиться от сына, чтобы облегчить себе жизнь. Он продал его бездетной паре за 158 тысяч юаней ($24 тысячи 400) и отправился с супругой в поездку по стране.

Родственники Се обратились в полицию после того, как заметили пропажу ребенка. Сотрудники правоохранительных органов задержали преступника в китайской провинции Чжэцзян.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192740/
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