Уроженка Кыргызстана пыталась продать ребенка за 1 миллион рублей в Москве

Суд Москвы приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы уроженку Кыргызстана, которая дважды через соцсети предлагала продать своих еще не рожденных детей. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным СМИ, 24-летняя уроженка Кыргызстана Барнохон Расулжан кызы осуждена за совершение преступления по статье «Торговля людьми».

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«Будучи беременной, жительница города Альметьевска в Татарстане в 2017 году решила продать планируемую к рождению девочку и разместила в социальной сети объявление о продаже. Однако незадолго до родов женщина перестала выходить на связь с потенциальными покупателями, решила воспитывать рожденную девочку сама», — говорится в сообщении.

Сообщается, что спустя полтора года, ожидая рождения очередного ребенка, в январе 2019 года Барнохан Расулжан кызы вновь разместила в социальной сети публикацию о поиске приемных родителей для своего будущего ребенка.

После вступила в переговоры по его продаже за 1 миллион рублей с человеком, выступавшим в роли «покупателя», а фактически действовавшим в рамках оперативно-разыскного мероприятия «оперативный эксперимент».

Обвиняемая вновь договорилась с «покупателями» о переезде в Москву, где до «сделки» жила в снятой для нее квартире. После родов она, следуя договоренности, передала ребенка и получила вознаграждение. После этого женщину задержали.

«В настоящее время трое малолетних детей обвиняемой находятся на воспитании бабушки, их здоровью ничего не угрожает», — резюмировали в агентстве.