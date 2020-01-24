Продать младенца за $5 тысяч пытались женщины в Ошской области

В Ошской области арестовали двух женщин, которые пытались продать новорожденного за $5 тысяч. В УВД региона подтвердили информацию.

Одна из женщин родила 17 января в роддоме Узгенского района здорового доношенного ребенка. На третьи сутки она вместе с родственницей начала искать покупателя на него. Женщины хотели получить $5 тысяч.

Оперативники УВД Ошской области вышли на продавщиц и выступили в роли покупателей. Они передали задаток в $1 тысячу 500, договорившись отдать всю сумму при получении младенца.

Женщин задержали 21 января. По факту возбудили уголовное дело по статье «Торговля людьми» УК КР.

Ошский городской суд избрал женщинам меру пресечения. Родственница роженицы заключена под стражу в СИЗО, а мать новорожденного — под домашний арест. Ребенок пока в доме малютки. Кто является отцом младенца, неизвестно.