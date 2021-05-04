В Бишкеке 4 мая солнечно. Температура воздуха ожидается +32 градуса. День увеличился до 14 часов 12 минут.
В столице разговление (ифтар) — в 20.10. Полный календарь Орозо-2021 можете посмотреть здесь.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 — улицы Байтика Баатыра, 6, Токтоналиева, 26;
- 9.00-18.00 — отрезки улиц Рыскулова, Тимирязева;
- 9.30-14.00 — жилмассив «Кок-Жар», улицы Сайма-Таш, Босого, Молдокулова;
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Юнусалиева, Медерова, Матросова, Суванбердиева, переулок Елецкий;
- 9.30-18.00 — отрезки улиц Токтогула, Манасчи Сагынбая, Ганди, Ала-Арчинской;
- 10.00-17.00 — отрезки улиц Достоевского, Курманалиева, Хивинской, проспекта Чуй;
- 10.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Камбар-Ата, Эр-Тайлак);
- 11.00-17.00 — жилмассив «Кок-Жар», улицы Конорчок, Куйручук, Ой-Терскен.
- 3-4 мая — район, ограниченный улицами Элебаева, Карасаева, переулками Гранитным, Садовым;
- 3-7 мая — жилой массив «Красный строитель».
У кого намечается той
Бахадыр Сулейманов
Родился 4 мая 1963 года в селе Джалпак-Тюбе (Казахстан). Депутат Жогорку Кенеша.
Михаил Халитов
Родился 4 мая 1968 года в Токмаке. Председатель совета директоров Государственной ипотечной компании.
Данияр Арпачиев
Родился 4 мая 1974 года в селе Каракол Ак-Суйского района. Аким Октябрьского района Бишкека.
Айсулуу Тыныбекова
Памятные даты
В Кыргызстане открыт первый регулярный авиарейс
4 мая 1975 года открыт первый регулярный рейс № 613-614 по маршруту Москва — Фрунзе. Именно эту дату принято считать днем рождения аэропорта «Манас».
Сегодня аэропорт «Манас» способен принимать все типы воздушных судов. Маршруты перевозок охватывают страны Европы, Азии и Ближнего Востока.
Международный день пожарных
Праздник появился после трагических событий, связанных с тушением лесного пожара в декабре 1998 года, произошедшего в Австралии.
Тогда при исполнении своего служебного долга погибли пятеро пожарных. Это событие не было первым случаем гибели борцов с огнем, однако именно оно подтолкнуло неравнодушных людей к учреждению международного дня, когда можно было бы чествовать героев-огнеборцев, а также почтить память погибших при исполнении служебного долга.
Эта инициатива была подхвачена во многих государствах мира, чему способствовало ее распространение по интернету.
В качестве даты празднования выбран день чествования святого Флориана, считающегося небесным покровителем пожарных.
Всемирный день борьбы с астмой
Проводится в первый вторник мая под эгидой Глобальной инициативы по астме при поддержке Всемирной организации здравоохранения. Впервые этот день прошел в 1998 году в 35 странах и был приурочен к Всемирному форуму по бронхиальной астме. С каждым годом количество стран-участниц увеличивается.
Главная цель мероприятия — привлечь внимание общественности к проблеме роста заболеваемости астмой, повысить качество помощи астматикам и осведомленность людей об этом заболевании.
Люди, которые меняли мир
Родился художник Джумабай Уметов
Основоположник кыргызского профессионального прикладного искусства Джумабай Уметов родился 4 мая 1933 года в селе Ичке-Джергез.
В 1963-м принят в члены Союза художников СССР. Работал в различных техниках народного искусства: ала-кийиз (войлок, которому отдавал предпочтение, вваливание), чий (тростник, декорированный цветной шерстью). Широко известны его работы в технике войлока — ковры «Джайлоо» (1962), «Охота» (1968), «Танец радости» (1971) и другие.
Кроме декоративно-прикладного искусства, занимался станковой живописью, писал преимущественно натурные пейзажи.
Умер в 1995 году.
Умер историк Джениш Джунушалиев
Джениш Джунушалиев родился в селе Корумду Тюпского района Иссык-Кульской области 24 декабря 1935-го.
Является автором более 130 научных трудов. Его научные исследования охватывают историю кыргызской государственности, историю Кыргызстана в 1920-1930 годах, становление суверенного государства.
За особый вклад в науку Дженишу Джунушалиевичу присуждены почетные звания «Заслуженный работник культуры Киргизской ССР» (1982) и «Заслуженный деятель науки Кыргызской Республики» (2000). Дважды удостоен высокого звания лауреата Государственной премии по науке и технике КР (1996, 2002).
Умер 4 мая 2016-го.
Куда сходить
Культура
- цветочная ярмарка развернулась на площади Победы;
- выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».