В Бишкеке 4 мая солнечно. Температура воздуха ожидается +32 градуса. День увеличился до 14 часов 12 минут.

В столице разговление (ифтар) — в 20.10. Полный календарь Орозо-2021 можете посмотреть здесь.

Родился 4 мая 1963 года в селе Джалпак-Тюбе (Казахстан). Депутат Жогорку Кенеша.

Родился 4 мая 1968 года в Токмаке. Председатель совета директоров Государственной ипотечной компании.

Родился 4 мая 1974 года в селе Каракол Ак-Суйского района. Аким Октябрьского района Бишкека.

Родилась 4 мая 1992 года в Майлуу-Суу Джалал-Абадской области. Мастер спорта КР по вольной борьбе.

Памятные даты

В Кыргызстане открыт первый регулярный авиарейс

4 мая 1975 года открыт первый регулярный рейс № 613-614 по маршруту Москва — Фрунзе. Именно эту дату принято считать днем рождения аэропорта «Манас».

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Однако первый самолет задолго до этого приземлился в Киргизии на территории нынешнего Национального госпиталя. В некоторых источниках об истории Бишкека сообщается, что первый аэроплан приземлился в столице 20 августа 1922-го. Правда, подробностей о том полете нет.

Сегодня аэропорт «Манас» способен принимать все типы воздушных судов. Маршруты перевозок охватывают страны Европы, Азии и Ближнего Востока.

Международный день пожарных

Праздник появился после трагических событий, связанных с тушением лесного пожара в декабре 1998 года, произошедшего в Австралии.

Фото 24.kg. Огнеборцы Бишкека спешат на вызов

Тогда при исполнении своего служебного долга погибли пятеро пожарных. Это событие не было первым случаем гибели борцов с огнем, однако именно оно подтолкнуло неравнодушных людей к учреждению международного дня, когда можно было бы чествовать героев-огнеборцев, а также почтить память погибших при исполнении служебного долга.

Эта инициатива была подхвачена во многих государствах мира, чему способствовало ее распространение по интернету.

В качестве даты празднования выбран день чествования святого Флориана, считающегося небесным покровителем пожарных.

Всемирный день борьбы с астмой

Проводится в первый вторник мая под эгидой Глобальной инициативы по астме при поддержке Всемирной организации здравоохранения. Впервые этот день прошел в 1998 году в 35 странах и был приурочен к Всемирному форуму по бронхиальной астме. С каждым годом количество стран-участниц увеличивается.

Главная цель мероприятия — привлечь внимание общественности к проблеме роста заболеваемости астмой, повысить качество помощи астматикам и осведомленность людей об этом заболевании.

Люди, которые меняли мир