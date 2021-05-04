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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 4 мая солнечно. Температура воздуха ожидается +32 градуса. День увеличился до 14 часов 12 минут.

В столице разговление (ифтар) — в 20.10. Полный календарь Орозо-2021 можете посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-17.00 — улицы Байтика Баатыра, 6, Токтоналиева, 26;
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Рыскулова, Тимирязева;
  • 9.30-14.00 — жилмассив «Кок-Жар», улицы Сайма-Таш, Босого, Молдокулова;
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Юнусалиева, Медерова, Матросова, Суванбердиева, переулок Елецкий;
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Токтогула, Манасчи Сагынбая, Ганди, Ала-Арчинской;
  • 10.00-17.00 — отрезки улиц Достоевского, Курманалиева, Хивинской, проспекта Чуй;
  • 10.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Камбар-Ата, Эр-Тайлак);
  • 11.00-17.00 — жилмассив «Кок-Жар», улицы Конорчок, Куйручук, Ой-Терскен.

  • 3-4 мая — район, ограниченный улицами Элебаева, Карасаева, переулками Гранитным, Садовым;
  • 3-7 мая — жилой массив «Красный строитель».

У кого намечается той

Бахадыр Сулейманов

Родился 4 мая 1963 года в селе Джалпак-Тюбе (Казахстан). Депутат Жогорку Кенеша.

Михаил Халитов

Родился 4 мая 1968 года в Токмаке. Председатель совета директоров Государственной ипотечной компании.

Данияр Арпачиев

Родился 4 мая 1974 года в селе Каракол Ак-Суйского района. Аким Октябрьского района Бишкека.

Айсулуу Тыныбекова

Родилась 4 мая 1992 года в Майлуу-Суу Джалал-Абадской области. Мастер спорта КР по вольной борьбе.

Памятные даты

В Кыргызстане открыт первый регулярный авиарейс

4 мая 1975 года открыт первый регулярный рейс № 613-614 по маршруту Москва — Фрунзе. Именно эту дату принято считать днем рождения аэропорта «Манас».

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Однако первый самолет задолго до этого приземлился в Киргизии на территории нынешнего Национального госпиталя. В некоторых источниках об истории Бишкека сообщается, что первый аэроплан приземлился в столице 20 августа 1922-го. Правда, подробностей о том полете нет.

Сегодня аэропорт «Манас» способен принимать все типы воздушных судов. Маршруты перевозок охватывают страны Европы, Азии и Ближнего Востока.

Международный день пожарных

Праздник появился после трагических событий, связанных с тушением лесного пожара в декабре 1998 года, произошедшего в Австралии.

24.kg
Фото 24.kg. Огнеборцы Бишкека спешат на вызов

Тогда при исполнении своего служебного долга погибли пятеро пожарных. Это событие не было первым случаем гибели борцов с огнем, однако именно оно подтолкнуло неравнодушных людей к учреждению международного дня, когда можно было бы чествовать героев-огнеборцев, а также почтить память погибших при исполнении служебного долга.

Эта инициатива была подхвачена во многих государствах мира, чему способствовало ее распространение по интернету.

В качестве даты празднования выбран день чествования святого Флориана, считающегося небесным покровителем пожарных.

Всемирный день борьбы с астмой

Проводится в первый вторник мая под эгидой Глобальной инициативы по астме при поддержке Всемирной организации здравоохранения. Впервые этот день прошел в 1998 году в 35 странах и был приурочен к Всемирному форуму по бронхиальной астме. С каждым годом количество стран-участниц увеличивается.

Главная цель мероприятия — привлечь внимание общественности к проблеме роста заболеваемости астмой, повысить качество помощи астматикам и осведомленность людей об этом заболевании.

Люди, которые меняли мир

Родился художник Джумабай Уметов

Основоположник кыргызского профессионального прикладного искусства Джумабай Уметов родился 4 мая 1933 года в селе Ичке-Джергез.

В 1963-м принят в члены Союза художников СССР. Работал в различных техниках народного искусства: ала-кийиз (войлок, которому отдавал предпочтение, вваливание), чий (тростник, декорированный цветной шерстью). Широко известны его работы в технике войлока — ковры «Джайлоо» (1962), «Охота» (1968), «Танец радости» (1971) и другие.

Кроме декоративно-прикладного искусства, занимался станковой живописью, писал преимущественно натурные пейзажи.

Умер в 1995 году.

Умер историк Джениш Джунушалиев

из интернета
Фото из интернета. Историк Джениш Джунушалиев

Джениш Джунушалиев родился в селе Корумду Тюпского района Иссык-Кульской области 24 декабря 1935-го.

Является автором более 130 научных трудов. Его научные исследования охватывают историю кыргызской государственности, историю Кыргызстана в 1920-1930 годах, становление суверенного государства.

За особый вклад в науку Дженишу Джунушалиевичу присуждены почетные звания «Заслуженный работник культуры Киргизской ССР» (1982) и «Заслуженный деятель науки Кыргызской Республики» (2000). Дважды удостоен высокого звания лауреата Государственной премии по науке и технике КР (1996, 2002).

Умер 4 мая 2016-го.

Куда сходить

Культура

  • цветочная ярмарка развернулась на площади Победы;
  • выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192722/
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