COVID-19. У 71,2 процента кыргызстанцев есть антитела

У 71,2 процента кыргызстанцев есть антитела к коронавирусу. Об этом 24.kg сообщил руководитель Научно-практического центра по контролю вирусных инфекций Зуридин Нурматов.

По его словам, завершен второй этап сероэпидемиологического исследования.

Первый завершился в августе 2020 года. Тогда результаты показали, что по республике 30,8 процента кыргызстанцев имели антитела. Сейчас эта цифра выросла до 71,2 процента.

«Переболевшие тоже, конечно, есть. Но когда в организм попадает коронавирус, он на него реагирует и вырабатывает антитела. При этом у человека может и не быть никаких симптомов. На первом этапе симптомы были у 64 процентов, на втором — 50 процентов», — отметил он.

Цель исследования — изучение популяционного иммунитета к COVID-19 у населения КР в зависимости от пола, возраста и географического распространения. Проводят его при технической поддержке странового офиса ВОЗ.