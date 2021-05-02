В Португалии открыли самый длинный подвесной пешеходный мост в мире

В Португалии открыли самый длинный в мире подвесной пешеходный мост. Он располагается в геопарке Арока. Об этом сообщает The Guardian.

Длина моста — 516 метров, он проложен над рекой Пайва на высоте 176 метров. Подвесной мост поддерживается стальными тросами и двумя огромными V-образными башнями. Перила и настил выполнены из жесткой открытой сетки, поэтому под собой посетители будут видеть ущелье. Переход через весь мост занимает около 10 минут.

Строительство сооружения, спроектированного португальской студией, заняло два года и завершилось в июле 2020-го, но из-за пандемии коронавируса открытие перенесли почти на год. Мост обошелся в 2,3 миллиона евро.

Для всех посетителей он откроется 3 мая, но некоторые местные жители уже успели там пройти. Они отметили, что немного испугались, ступив на мост, но назвали такой опыт экстраординарным.

Ранее самым длинным подвесным пешеходным мостом в мире был мост Чарльза Куонена в Швейцарии протяженностью 494 метра.