На спецсчет МЧС для помощи Баткену поступили 1,2 миллиона сомов

На спецсчет МЧС для помощи Баткену поступили 1 миллион 250 тысяч сомов. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра чрезвычайных ситуаций Урматбек Шамырканов.

По его словам, счет открыт для восстановительных работ, инфрастуктуры, пострадавших в результате событий на кыргызско-таджикской границе.

Урматбек Шамырканов отметил, что во всех областных госадминистрациях, в Бишкеке и Оше идет работа по сбору гумпомощи. «Саудовская Аравия передала 47 тонн продуктов питания, в настоящее время груз направляется в столицу. Также по 10 тонн гумпомощи идет от жителей Таласской, Чуйской, Ошской областей, Бишкека», — сказал он.

Заместитель министра добавил, что гуманитарная помощь должна доставляться организованно. «Другие авто на дороге могут быть остановлены. Чтобы не было такого, гумпомощь нужно доставлять организованно, получить соответствующие бумаги», — заключил он.