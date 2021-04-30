У бывшего президента Алмазбека Атамбаева диагностировано предынфарктное состояние. Об этом на своей станице в Facebook сообщил адвокат Замир Жоошев.

Отметим, что обследование проведено еще в начале апреля, сообщили о нем только сейчас.

По словам адвоката, 1 апреля врачом-кардиологом из Национального центра кардиологии и терапии имени М.Миррахимова профессором М.Бейшенкуловым на основании жалоб и осмотра выставлен предварительный диагноз: коронарная болезнь сердца, стенокардия напряжения ФК 2, атеросклероз, кальциноз коронарных артерий, ишемическая кардиомиопатия СНФК (NYHA), преходящая артериальная гипотония, торакальгия. Не исключается синдром позвоночной артерии.

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«При личной беседе врач пояснил мне, что кальциноз коронарных артерий как раз свидетельствует о предынфарктном состоянии пациента», — написал Замир Жоошев.

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Напомним, ранее судья Азирет Медеров, рассматривающий уголовное дело о событиях в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года назначил Алмазбеку Атамбаеву судебно-медицинскую экспертизу. Медики должны сделать заключение о состоянии здоровья бывшего президента.