15:18
USD 84.80
EUR 102.74
RUB 1.14
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

У Алмазбека Атамбаева предынфарктное состояние — заявляет адвокат

У бывшего президента Алмазбека Атамбаева диагностировано предынфарктное состояние. Об этом на своей станице в Facebook сообщил адвокат Замир Жоошев.

Отметим, что обследование проведено еще в начале апреля, сообщили о нем только сейчас.

По словам адвоката, 1 апреля врачом-кардиологом из Национального центра кардиологии и терапии имени М.Миррахимова профессором М.Бейшенкуловым на основании жалоб и осмотра выставлен предварительный диагноз: коронарная болезнь сердца, стенокардия напряжения ФК 2, атеросклероз, кальциноз коронарных артерий, ишемическая кардиомиопатия СНФК (NYHA), преходящая артериальная гипотония, торакальгия. Не исключается синдром позвоночной артерии.

Из-за упорных поясничных болей с периодической иррадиацией в левую ногу Атамбаеву рекомендовано ограничить положение сидя. 

Замир Жоошев

«При личной беседе врач пояснил мне, что кальциноз коронарных артерий как раз свидетельствует о предынфарктном состоянии пациента», — написал Замир Жоошев.

скриншот из социальных сетей
Фото скриншот из социальных сетей. У Алмазбека Атамбаева проблемы с сердцем

Напомним, ранее судья Азирет Медеров, рассматривающий уголовное дело о событиях в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года назначил Алмазбеку Атамбаеву судебно-медицинскую экспертизу. Медики должны сделать заключение о состоянии здоровья бывшего президента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192336/
просмотров: 454
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Курсана Асанова. Свидетель рассказал, кто отвечал за штурм дома Атамбаева
Коррупция и события в Кой-Таше. Суд назначил экспертизу Алмазбеку Атамбаеву
Райымбек Матраимов не смог проголосовать, а у Атамбаева проблем не возникло
В семье Алмазбека Атамбаева пополнение
Тайно посещают Атамбаева. Жанар Акаев о том, кто носит еду бывшему президенту
Фарид Ниязов назвал Сооронбая Жээнбекова самой большой ошибкой Атамбаева
Алмазбек Атамбаев болеет, но заключения медиков о состоянии его здоровья нет
Свадебные генералы Кыргызстана. Кому за 15 лет присвоили высшие воинские звания
Мне здесь тесно. Алия Шагиева рассказала о желании уехать из Кыргызстана
Он должен поправить ситуацию. Раиса Атамбаева надеется на Садыра Жапарова
Популярные новости
Новые тарифы на&nbsp;свет. Кого из&nbsp;нас коснется и&nbsp;на&nbsp;сколько увеличатся ваши счета Новые тарифы на свет. Кого из нас коснется и на сколько увеличатся ваши счета
Бишкеку 143&nbsp;года. Насколько хорошо вы&nbsp;знаете столицу Кыргызстана Бишкеку 143 года. Насколько хорошо вы знаете столицу Кыргызстана
Индия оказалась в&nbsp;эпицентре коронавирусного шторма. Людей сжигают прямо на&nbsp;улице Индия оказалась в эпицентре коронавирусного шторма. Людей сжигают прямо на улице
Пишпек&nbsp;&mdash; Фрунзе&nbsp;&mdash; Бишкек. История столицы в&nbsp;фотографиях Пишпек — Фрунзе — Бишкек. История столицы в фотографиях
Бизнес
Копите на&nbsp;мечту с&nbsp;депозитами &laquo;Бакай Банка&raquo;: понятный обзор вкладов Копите на мечту с депозитами «Бакай Банка»: понятный обзор вкладов
&laquo;Нам по&nbsp;пути 5&nbsp;лет!&raquo; Участвуйте в&nbsp;акции, где разыграют более 1&nbsp;500&nbsp;000 баллов «Нам по пути 5 лет!» Участвуйте в акции, где разыграют более 1 500 000 баллов
MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в&nbsp;Баткенской области MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в Баткенской области
Безлимитное общение в&nbsp;WhatsApp в&nbsp;подарок от&nbsp;Beeline Безлимитное общение в WhatsApp в подарок от Beeline
30 апреля, пятница
15:11
Улукбек Марипов призвал к мирному урегулированию ситуации на границе Улукбек Марипов призвал к мирному урегулированию ситуац...
15:07
У Алмазбека Атамбаева предынфарктное состояние — заявляет адвокат
15:03
Полузащитница сборной Кыргызстана по футболу будет играть в казахском клубе
15:02
Ситуация на границе. Таджикистан опроверг похищение главы айыл окмоту
14:57
Ситуация на границе. Москва призвала решить конфликт путем переговоров