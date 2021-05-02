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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 2 мая солнечно. Температура воздуха ожидается +25 градусов. День увеличился до 14 часов 7 минут.

В столице разговление (ифтар) — в 20.08. Полный календарь Орозо-2021 можете посмотреть здесь.

У кого намечается той

Виктор Нефедов

Родился 2 мая 1959 года в селе Яшкино Оренбургской области. Руководитель представительства Россотрудничества России в Кыргызстане.

Таалайбек Омуралиев

Родился 2 мая 1965 года в селе Кочкорка Нарынской области. Министр обороны Кыргызстана. 

Алмазбек Сабырбеков

Родился 2 мая 1979 года в селе Талды-Булак Таласского района. Руководитель аппарата Жогорку Кенеша.

Памятные даты

Пасха у православных христиан

Воскресение Христово — это самый главный христианский праздник. От даты Пасхи зависят и Устав церковной службы (с этого дня начинается отсчет «столпов» осмогласия), и окончание самого длинного и строгого Великого поста (разговенье), и многие другие православные праздники.

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Даже для людей, далеких от религии, святая Пасха ассоциируется с ночной торжественной службой, крестным ходом и куличами, крашеными яйцами и колокольным звоном.

Как и в прошлом году, она пройдет в условиях пандемии коронавируса. 

Люди, которые меняли мир

Родился поэт Барктабас Абакиров

Родился 2 мая 1933 года в селе Торт-Кул Нарынской области.

Творчество Барктабаса Абакирова — поэта, заслуженного работника культуры, журналиста — хорошо известно в Кыргызстане. Многие годы он был главным редактором журнала «Сельское хозяйство Киргизии», областной газеты «Нарын правдасы», возглавлял издательство «Кыргызстан».

Выпустил ряд сборников стихов на кыргызском языке «На высокой земле» (1973), «Течет Нарын» (1975), «Страницы жизни» (1978), «Нарынские дни» (1985) и другие. На русском языке вышло два сборника «Волна Сон-Куля» (1981), «Арчовая колыбель» (1985). Писал и произведения для детей («Косуленок»).

Перевел на кыргызский язык произведения Михаила Лермонтова, Расула Гамзатова, Давида Кугультинова, Владимира Бээкмана и других. Отдельные произведения поэта переведены и опубликованы на русском, украинском, белорусском языках.

Умер в 2006-м.

Куда сходить

Культура
  • цветочная ярмарка развернулась на площади Победы;
  • Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева представит театрально-цирковое шоу «Красавица и чудовище»;
  • возле ТРЦ Asia Mall проходит фестиваль Asia Life Fest.

Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192333/
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