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Общество

В некоторых районах Бишкека пять дней не будет газа

В некоторых районах Бишкека не будет газа. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По ее данным, в связи с устранением утечки в подземном газопроводе, а также проведением ремонтно-восстановительных работ будет прекращена подача голубого топлива:

  • 3-4 мая — район, ограниченный улицами Элебаева, Карасаева, переулками Гранитным, Садовым;
  • 3-7 мая — жилой массив «Красный строитель».

Согласно требованиям техники безопасности, проведение ремонтно-восстановительных работ и замена оборудования производятся при условии отключения газопроводов среднего и низкого давления.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192317/
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