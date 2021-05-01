В некоторых районах Бишкека пять дней не будет газа

В некоторых районах Бишкека не будет газа. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По ее данным, в связи с устранением утечки в подземном газопроводе, а также проведением ремонтно-восстановительных работ будет прекращена подача голубого топлива:

3-4 мая — район, ограниченный улицами Элебаева, Карасаева, переулками Гранитным, Садовым;

3-7 мая — жилой массив «Красный строитель».

Согласно требованиям техники безопасности, проведение ремонтно-восстановительных работ и замена оборудования производятся при условии отключения газопроводов среднего и низкого давления.