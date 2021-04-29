Права лиц с инвалидностью хорошо декларированы, но плохо реализуются

Права лиц с инвалидностью хорошо декларированы на бумаге, но до их реализации на практике далеко. Об этом на круглом столе «Усиление прав и возможностей глухих и слабослышащих людей в Кыргызстане» сказала депутат Наталья Никитенко.

Она напомнила, что Кыргызстан ратифицировал Конвенции по правам инвалидов. «Теперь к ней предстоит приделать рельсы, чтобы она работала на практике. Это и вопросы адаптации, и вопросы образования, и вопросы трудоустройства. Многие моменты прописаны законодательно, но на практике не выполняются», — отметила она.

Наталья Никитенко добавила, что в вопросе адаптации лиц с инвалидностью необходимо работать и с общественным сознанием. И здесь тоже есть определенные положительные изменения. «В период пандемии мы увидели, насколько общество изменилось в хорошую сторону с точки зрения восприимчивости, толерантности, желания оказать поддержку. Мне кажется, это хороший признак. Но это еще не общая концепция, не общее восприятие», — добавила она.