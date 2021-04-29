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Общество

В Кыргызстане мало говорят о подразделениях, сформированных в годы войны

В Кыргызстане мало говорят о подразделениях, которые формировались на территории страны во время войны. Об этом во время видеомоста «Фронтовая перекличка: подвиг народов» сообщила руководитель поискового движения Кыргызстана «Наша Победа — Биздин Жениш» Светлана Лаптева.

«Если спросить людей, то, кроме Панфиловской дивизии, мало что назовут. Остальные подразделения практически неизвестны. Это беда. Хотелось бы, чтобы о них тоже знали, говорили, помнили», — отметила она.

В видеомосте приняла участие внучка командира 40-й отдельной стрелковой бригады (курсантской) Василия Самойленко Наталья Самойленко. Она напомнила, что подразделение формировалось во Фрунзе в 1941 году. По ее словам, несколько дней назад в Волоколамске открыт Знак в память о комбриге.

«Подразделение формировалось из курсантов. Многие погибли. Это были мальчишки, после них никого не осталось, и сегодня некому вспоминать их», — добавила Светлана Лаптева.

Отметим, что по состоянию на 1 апреля 2021 года в Кыргызстане проживали 146 ветеранов Великой Отечественной войны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192058/
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