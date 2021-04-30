В Бишкеке 30 апреля небольшая облачность, вечером возможен дождь. Температура воздуха ожидается +32 градуса. День увеличился до 14 часов 2 минут.

В столице разговление (ифтар) — в 20.06. Полный календарь Орозо-2021 можете посмотреть здесь.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Отключение газа, света, воды

8.00-17.00 — жилмассив «Касым», микрорайон «Достук», отрезки улиц Кайназаровой, Кубаныч, Волковой, Профсоюзной, Лумумбы, переулок Темировский;

9.00-17.00 — улицы Балтагулова, 1а;

9.00-18.00 — отрезки проспекта Дэн Сяопина, улиц Арзамасской, Месароша, Сельсоветской;

9.30-11.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Санжыра, Куйручук, Ахунбаева);

9.30-15.00 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Куренкеева, Курганской;

9.30-17.00 — 9-й микрорайон, 38/1, отрезки улиц Кулиева, Рыскулова, Чимкентской, Фучика, Павлова, Жумабека, переулок Краснознаменный;

9.30-18.00 — отрезки улиц Репина, Хаперской;

10.00-12.00 — отрезки улиц Осмонкула, Баетова, Жумабека, Салиева, переулок Урожайный;

11.30-13.30 — жилмассив «Кок-Жар» (школа № 88);

12.00-18.00 — отрезки улиц 7-я линия, Юдахина, Бронированной, Бакаева, Гагарина;

12.00-17.00 — отрезки улиц Жумабека, Суюмбаева, Баетова;

13.00-15.40 — отрезки улиц Байтика Баатыра, 105/1, 119;

13.00-17.00 — отрезки улиц Акылбекова, Лермонтова;

13.30-17.30 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Ой-Терскен, Тон, Конорчок, Куйручук, Жени-Жок, Сайма-Таш);

14.00-17.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Бектенова, переулок Балхашский.

У кого намечается той

Омурбек Бакиров

Родился 30 апреля 1978 года в селе Тоо-Моюн Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша (СДПК).

Памятные даты

Утверждена первая Конституция Киргизской АССР

30 апреля 1929 года Второй Всекиргизский съезд советов, рассмотрев окончательную редакцию проекта Конституции, утвердил ее.

Документ принят на основе Конституции РСФСР. Она стала первой в истории конституционного развития Кыргызстана.

Международный день джаза

Джаз возник в конце XIX — начале XX века в США как синтез африканской и европейской культур и по сей день остается уникальной формой музыкального искусства, объединяющего расы и национальности и стирающего границы между людьми и государствами.

Празднуя Международный день джаза, ЮНЕСКО воздает должное уникальному музыкальному стилю, которым является джаз; повышает информированность международного сообщества, подчеркивая необходимость межкультурного диалога и взаимопонимания; укрепляет международное сотрудничество и связи в области джазовой музыки.

Куда сходить

Культура

цветочная ярмарка развернулась на площади Победы.

Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».

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