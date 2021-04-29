Все законы Кыргызстана могут признать утратившими силу

«Предстоит признать утратившими силу все законы», — заявил сегодня во время круглого стола заведующий отделом правовой экспертизы аппарата президента Адыл Естебесов.

По его словам, чрезмерное использование законодательной инициативы привело к неупорядоченному росту числа нормативно-правовых актов. Многочисленные изменения привели к тому, что законы имеют пробелы, противоречия, не всегда отвечают принципам справедливости и партнерства.

«Поэтому президент поручил провести инвентаризацию всех законов. В итоге должны остаться только те, что пройдут экспертизу», — заключил Адыл Естебесов.