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Внесены изменения в Закон Кыргызской Республики «О нотариате»

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О нотариате».

Данный Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 25 апреля 2024 года.

Закон принят в целях внедрения гуманизации при выдаче и отзыве лицензий, на право занятия частной нотариальной деятельностью.

Принятым Законом вносятся следующие изменения в Закон Кыргызской Республики «О нотариате»:

1) пункт 5 части 8 статьи 4 изложен в новой редакции, согласно которому лицо, ранее совершившее умышленное преступление, независимо от того, снята или погашена по нему судимость, или в отношении которого уголовное преследование по тяжким и особо тяжким преступлениям прекращено по нереабилитирующим основаниям, не может быть нотариусом Кыргызской Республики;

2) в пунктах 4-7 части 1 статьи 17 вносятся изменения, согласно которым приостановление действия лицензии осуществляется Министерством юстиции, в том числе случаях:

— недоведения до сведения Министерства юстиции в течение

30 дней об изменении сведений, необходимых для внесения в Государственный реестр частных нотариусов — до одного месяца;

— нарушения частным нотариусом порядка совершения нотариальных действий или иных нормативных правовых актов, регулирующих нотариальную деятельность, по результатам проверки деятельности нотариуса — на период прохождения дополнительного обучения по повышению квалификации в порядке, установленном Нотариальной палатой;

— нарушения Кодекса профессиональной этики частного нотариуса по представлению Нотариальной палаты — до одного месяца;

— сдачи в бумажном и электронном виде (оцифрованном) архивных документов в нотариальный архив с нарушением срока до 30 календарных дней — до одного месяца;

3) пункт 2 части 3 статьи 18 изложен в новой редакции, согласно которой отзыв лицензии производится в том числе по основаниям, наличия постановления о прекращении уголовного дела и/или уголовного преследования в отношении лица, ранее совершившего умышленное преступление, независимо от того, снята или погашена по нему судимость, или в отношении которого уголовное преследование по тяжким и особо тяжким преступлениям прекращено по нереабилитирующим основаниям;

4) предложение первое части 2 статьи 29 изложить в новой редакции, согласно которой размер оплаты за услуги по подготовке проектов документов и другие услуги частных нотариусов определяется Методикой определения размера оплаты за нотариальные услуги, утверждаемой Министерством юстиции по согласованию с Нотариальной палатой.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/296427/
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