В Чуйской области семья с детьми-инвалидами нуждается в помощи. Объявлен сбор

Лига защитников прав ребенка проводит сбор средств в виде продуктов питания, вещей, мыломоющих средств для детей с инвалидностью, которые живут в тяжелых условиях. Об этом 24.kg сообщили в общественном фонде.

«В горной местности Чуйской области проживает семья, которая находится в крайней бедности, а дети имеют проблемы со здоровьем. Мама детей работает у животноводов на ферме, ухаживает и убирает за скотом. Они нуждаются в вещах, обуви, мыломоющих средствах: 12-летней девочке срочно нужна одежда для школы: брюки черного цвета, белая кофточка или рубашка, кроссовки или туфли (размер 37); 10-летнему мальчику также нужна школьная форма: черные брюки, белая рубашка, туфли», — сказали в фонде.

Фото предоставлено фондом. Семья, нуждающаяся в помощи. Лица женщины и ее детей скрыты из этических соображений

Уточняется, что можно отдать и бывшие в употреблении вещи при условии, что они в хорошем состоянии.

Тех, кто готов оказать помощь, в Лиге защитников прав ребенка просят написать на их номера WhatsApp: 0555080785, 0501210908.