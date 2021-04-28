Неделя искусства и кино пройдет в Таласе. Об этом сообщили организаторы — Бишкекская школа современного искусства.

По ее данным, с 30 апреля по 7 мая на разных площадках Таласа пройдет серия открытых мероприятий «Талас. Искусство. Кино».

«В программе #НеделяКиноТалас состоятся мастер-класс по рисунку, музейные семинары, практическое занятие по фотографии и итоговая фотовыставка. #Талас_фотомарафон — это мастер-класс по городской фотографии, организованный художником Равшаном Та Джингом. Главная цель — выйти за рамки официальной фотографии о Таласе. Участники представят альтернативный взгляд на город для проживающих в Таласе и за его пределами. По результатам фотомарафона в открытой галерее Центрального городского парка организуют выставку. Также будет запущена онлайн-выставка на всех интернет-платформах БиШСИ», — отметили организаторы.

Кроме того, состоятся серия кинопоказов, как местных, так и зарубежных фильмов, по темам экологии, вопросам труда и экономики и другие мероприятия. Вход на них свободный, обязательное наличие маски и санитайзера.