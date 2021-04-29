В Бишкеке 29 апреля солнечно. Температура воздуха ожидается +32 градуса. День увеличился до 13 часов 59 минут.

В столице разговление (ифтар) — в 20.05. Полный календарь Орозо-2021 можете посмотреть здесь.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Отключение газа, света, воды

9.00-11.00 — отрезки улиц Кокчетавской, Тулебердиева;

9.00-17.00 — отрезок улицы Лущихина, жилмассив «Арча-Бешик» (улица Камбар-Ата);

9.00-18.00 — отрезки улиц Толстого, Алыбаева, Маликова, Термечикова, Захарьева, Ганди, Саадаева, Витебской, переулок Белоозерский, жилмассив «Колмо» (улицы Маданият, Кубаныч, Билим);

9.30-18.00 — микрорайон «Тунгуч» (частный сектор), улицы Чолпон-Атинская, 2, 3, 7, 9, отрезки улиц Толстого, Матыева, Абдыкадырова;

10.00-18.00 — отрезки улиц Комсомольской, Элебесова, Куренкеева, Усенбаева, Буденного, Салиевой, Аул, район Кожзавода;

14.00-17.00 — жилмассив «Салам-Алик»;

15.00-15.30 — жилмассив «Ак-Босого».

10.00-20.00 — районы, ограниченные улицами Ахунбаева, Токтоналиева, Шакирова и Гшлиессера; улицей Ахунбаева, проспектом Чингиза Айтматова и рекой Ала-Арчой. Подробнее

Памятные даты

Эркин Тентишев

Родился 29 апреля 1962 года. Полномочный представитель правительства в Чуйской области.

У кого намечается той

День Бишкека

Фото ЦГА КФФД КР. Один из лучших домов в старом Пишпеке, принадлежавший уездному начальнику Заргиницкову, на улице Бульварной, 1909 год

Весной 1878 года Пишпек как более перспективное, чем Токмак, в хозяйственном и более удобное в географическом отношении поселение переводится в уездное управление. Пишпек становится центром Токмакского (впоследствии Пишпекского) уезда и получает официальный статус города.

Создан национальный парк «Ала-Арча»

Фото Елены Гавриловой. Ала-Арчинское ущелье

В 1976 году по решению Совета министров Киргизской ССР создан национальный парк «Ала-Арча», расположенный в 40 километрах от Бишкека. Здесь произрастает около 600 видов растений, в том числе 70 видов кустарников и деревьев, 50 видов лекарственных растений. На территории парка обитают сибирская косуля, архар, кабан, козерог, лисица, заяц, волк, горностай, барсук, куница, дикобраз и каменная куропатка. Также здесь водятся снежный барс и гриф, которые занесены в Красную книгу.

Международный день танца

Этот праздник, посвященный всем стилям танца, начали отмечать с 1982 года по инициативе Международного совета танца ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера Жан-Жоржа Новерра, реформатора и теоретика хореографического искусства, который вошел в историю как «отец современного балета».

Главная идея праздника — объединение всех направлений танца как единой формы искусства, а сам День танца — это повод для ее чествования, а еще ее способности преодолевать все политические, культурные и этнические границы, возможности объединять людей во имя дружбы и мира, позволяя им говорить на одном языке — языке танца.

Куда сходить Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк»;

цветочная ярмарка развернулась на площади Победы.

Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

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