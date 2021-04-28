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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

В Бишкеке максимум загрязнения воздуха три года подряд фиксируется в декабре

Три года подряд самый высокий уровень загрязнения воздуха в Бишкеке фиксируется в декабре. Об этом говорится в сравнительном анализе среднемесячной концентрации твердых частиц РМ2.5 в зимний период, проведенном ОО «МувГрин».

В организации отмечают, что анализ данных датчика, установленного в районе улиц Бейшеналиевой и Токтогула, показал, что в зимнее время в столице средняя концентрация РМ2.5 в последние три года превышала годовые нормативы в пять-шесть раз. «Датчик определил существенное повышение концентраций этой зимой, показатели составили 148 мкг/м3 и превысили годовые нормативы почти в шесть раз», — отметили в организации.

В южной части города ситуация немного лучше. Данные мониторинговой станции посольства США также показали увеличение уровней загрязнения воздуха этой зимой, но концентрация PM2.5 составила 107 мкг/м3, что в четыре раза превышает годовые нормативы. При этом самые высокие показатели станция зафиксировала в январе, в то время как датчик организации возле Ошского рынка — в декабре.

Анализ данных выявил, что качество воздуха в зимний период за последние три года было экстремально неблагополучным для здоровья бишкекчан.

«Зимние средние концентрации превышали годовые нормативы от 2 до 6 раз. Также среднемесячные концентрации за анализируемые зимние месяцы превышали среднесуточные нормативы ВОЗ на обеих станциях», — отметили в «МувГрин».

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В организации назвали некоторые из возможных причин ухудшения качества воздуха. «По мнению экспертов, на загрязнение воздуха повлияла совокупность таких факторов, как неблагоприятные метеоусловия, обусловленные частыми штилями, сильными и мощными температурными инверсиями, препятствующими рассеиванию загрязняющих веществ; сжигание твердых видов топлива для отопления домов; хаотичная застройка города, транспорт и другие», — добавили в «МувГрин».

В организации отметили, что в этом году зимой средняя температура воздуха была ниже по сравнению с предыдущими двумя зимами. Самые низкие средние температуры опустились почти до −15 градусов Цельсия, что в предыдущих годах не выявлено. И анализ показывает, что уровень концентрации PM2.5 повышался с понижением температуры.

Кроме того, в декабре 2020 года и январе 2021-го было больше штилей, чем в предыдущие зимы. «В результате можно предположить, что застои воздуха также внесли свой вклад в увеличение концентрации PM2.5. Ветер является одним из факторов, который помогает рассеивать загрязняющие вещества и тем самым уменьшать их концентрацию в воздухе», — добавили в «МувГрин».

Сжигание некачественного угля приносит свой непосредственный вклад в ухудшение качества воздуха в столице.

Анализ «МувГрина» показывает, что столичная ТЭЦ с каждым годом использует все больше местного угля. «На угольном месторождении Кара-Кече добывается бурый уголь, который имеет повышенную зольность по сравнению с импортным, как не раз отмечали сотрудники ТЭЦ. Бурый уголь по сравнению с каменным имеет меньшую теплоту сгорания или низкий энергетический показатель, поэтому приходится использовать больше угля, что приводит к выбросу большего количества вредных веществ в воздух», — отмечается в анализе.

В то же время в исследовании отмечается, что доступных данных по использованию населением угля нет.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191887/
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