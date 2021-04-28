Цифра дня. 32 раза пришлось останавливать поезда из-за людей на железной дороге

С начала года на железнодорожных путях зафиксировано 32 случая экстренного торможения из-за нахождения людей на пути следования поезда. Об этом сообщает «Кыргыз темир жолу».

В том числе четыре человека погибли. Среди них один ребенок. Кроме того, трое получили травмы. Было 10 случаев нахождения скота на железнодорожной линии и три столкновения поезда с автомобилем. Ущерб, нанесенный железной дороге из-за экстренного торможения, с начала года составил 181 тысячу сомов.

«Число случаев, когда люди находятся на железнодорожных путях, увеличивается. Просим население и водителей быть внимательнее. Железная дорога — зона повышенной опасности», — предупредили в «Кыргыз темир жолу».