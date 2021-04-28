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Общество
Сюжет: Выборы - 2021

Скандал с НДПК. Признавать бюллетени недействительными незаконно, пояснил юрист

В административном суде Бишкека рассматривается жалоба НДПК на решение ЦИК об отмене регистрации списка кандидатов политорганизации и признании бюллетеней с голосами избирателей, поданными за партию, недействительными.

По словам юриста партии Дастан уулу Улана, решение Центризбиркома, поддержавшего постановление Бишкекской ТИК, незаконно. Он отметил, что можно признать недействительными итоги голосования на отдельном участке, на котором были зафиксированы нарушения, но признание недействительными всех бюллетеней, где поставлена галочка за НДПК, противоречит законодательству, поскольку такой нормы нет.

«ЦИК и Бишкекская ТИК вышли за рамки своих полномочий», — сказал Дастан уулу Улан.

Он просит суд отменить необоснованное и незаконное решение Центризбиркома.

Лидер списка НДПК Илим Карыпбеков также добавил, что партия не может быть субъектом уголовного преследования. На материалы следствия, напомним, ссылались ТИК и ЦИК. 

Ранее ТИК Бишкека приняла решение отстранить НДПК от получения мандатов за агитацию в день голосования, подкуп избирателей и нарушение порядка финансирования избирательной кампании.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны быть подведены до 2 мая.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191796/
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