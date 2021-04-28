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Общество

В Первомайском районе столицы стихийных торговцев оштрафовали на 51 тысячу сомов

В Первомайском районе столицы стихийных торговцев оштрафовали на 51 тысячу сомов. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

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По ее данным, специалисты акимиата выходят на рейды по ликвидации стихийной торговли на центральной площади Ала-Тоо.

Владельцам проката велосипедов и батутов объясняют, что устанавливать несанкционированные развлекательные точки рядом со зданиями госорганов, памятниками культуры, культовыми сооружениями, на проезжей части автодороги и тротуарах запрещено.

В отношении стихийщиков составили 17 административных протоколов по статье 293 Кодекса о нарушениях на 51 тысячу сомов.

Ранее читательница 24.kg сообщала, что в Бишкеке продолжают незаконно устанавливать батуты и точки проката велосипедов без разрешения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191739/
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