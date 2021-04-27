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Общество

Кыргызстан и Татарстан будут сотрудничать в сфере профессионального образования

Кыргызстан и Татарстан разработают программу сотрудничества в сфере профессионального образования. Об этом сообщили в посольстве Кыргызстана в России.

По его данным, сегодня прошла встреча посла Гульнары-Клары Самат с министром образования Татарстана Ильсуром Хадиуллиным.

Стороны заинтересованы в углубленном сотрудничестве в сфере образования и науки, активизации контактов между образовательными учреждениями Кыргызстана и Татарстана.

Кыргызская сторона также интересуется в изучении успешного татарстанского опыта в переформатировании системы среднеспециального обучения. Собеседники обменялись мнениями о разработке программы сотрудничества в области профессионального образования.

Татарстан задумался об открытии филиала среднеспециального профессионального образовательного учреждения на базе одного из колледжей Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191735/
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