Кыргызстан и Татарстан будут сотрудничать в сфере профессионального образования

Кыргызстан и Татарстан разработают программу сотрудничества в сфере профессионального образования. Об этом сообщили в посольстве Кыргызстана в России.
По его данным, сегодня прошла встреча посла Гульнары-Клары Самат с министром образования Татарстана Ильсуром Хадиуллиным.
Стороны заинтересованы в углубленном сотрудничестве в сфере образования и науки, активизации контактов между образовательными учреждениями Кыргызстана и Татарстана.
Кыргызская сторона также интересуется в изучении успешного татарстанского опыта в переформатировании системы среднеспециального обучения. Собеседники обменялись мнениями о разработке программы сотрудничества в области профессионального образования.
Татарстан задумался об открытии филиала среднеспециального профессионального образовательного учреждения на базе одного из колледжей Кыргызстана.