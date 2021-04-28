В Бишкеке 28 апреля солнечно. Температура воздуха ожидается +32 градуса. День увеличился до 13 часов 57 минут.

В столице разговление (ифтар) — в 20.04. Полный календарь Орозо-2021 можете посмотреть здесь.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Отключение газа, света, воды

9.00-18.00 — отрезки улиц Рыскулова, Тимирязева, жилмассивы «Арча-Бешик» (улица Он-Арча), «Киргизия-1» (улица Смоленская), «Ынтымак» (улица Кырман), «Арча-Бешик», село Чон-Арык (улица Центральная);

9.00-17.00 — улица Токтоналиева, 26;

9.30-17.00 — отрезок улиц Панфилова, Суеркулова, 4б;

9.30-16.00 — микрорайон «Тунгуч», 57, 59-65, 64/1, 64/2, 67-71;

9.30-14.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (улицы 7-я, 8-я);

9.30-18.00 — отрезки улиц Токтогула, Манасчи Сагынбая, Ганди, Ала-Арчинской, Кудрука, Манаса, Ананьева, Куренкеева, Профессора Зимы, Жибек Жолу, Ташкентской;

10.00-13.00 — улица Тоголока Молдо от улицы Васильева до Щербакова;

10.00-17.00 — отрезки улиц Курманджан Датки, Саратовской, Хивинской, Лермонтова;

12.00-17.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (улицы 5-я, 6-я);

14.00-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Куйручук, Тон, Конорчок, Кок-Жар, Шабдана Баатыра).

26-28 апреля — бульвар Молодой Гвардии (от улицы Саадаева до Тепличной).

Памятные даты

Всемирный день охраны труда

Международная организация труда объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда, или Всемирным днем безопасности и здоровья на рабочем месте, чтобы привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы, а также к тому, каким образом создание и продвижение культуры охраны труда могут способствовать снижению ежегодной смертности на рабочем месте.

Впервые этот день отмечен в 2003 году.

Люди, которые меняли мир

Родилась доктор медицинских наук Нелли Ахунбаева

Родилась 28 апреля 1937 года во Фрунзе.

Продолжательница дела отца Исы Ахунбаева, она стала доктором медицинских наук, профессором, хирургом.

Нелли Ахунбаева посвятила всю жизнь медицине, она верна этой профессии вот уже более 50 лет.

Имеет многочисленные награды, первый лауреат премии имени академика Исы Ахунбаева.

Под ее руководством выпущены пять кандидатов медицинских наук, опубликовала 200 научных трудов, редактор трех сборников научных работ. Нелли Ахунбаева продолжает преподавать, пишет статьи, готовит монографии, ведет общественную работу.

Куда сходить Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк»;

цветочная ярмарка развернулась на площади Победы.

Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

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