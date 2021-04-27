Старый автогрейдер. В Майлуу-Суу жалуются на растрату бюджетных денег мэрией

Жители Майлуу-Суу Джалал-Абадской области жалуются на растрату бюджетных средств и денег мигрантов местными чиновниками. Об этом они сообщили 24.kg.
По словам жителей, в декабре 2017 года мэрия города по программе Агентства развития и инвестирования сообществ (АРИС) приобрела якобы новый автогрейдер на сумму 7 миллионов 650 тысяч сомов. Он сейчас находится на балансе управления муниципальной собственности.
Для приобретения автогрейдера АРИС выделило 2 миллиона 982 тысячи сомов, из местного бюджета потрачено 4 миллиона 390 тысяч сомов, и пастбищный комитет Сары-Бээ выделил 276 тысяч 500 сомов.
По документам автогрейдер «ДЗ-98 ВДМ2» 2017 года выпуска, изготовленный ООО «Завод тяжелого машиностроения» Челябинского завода в РФ, приобретен через ОсОО «Автомашрадиатор».
Со слов специалистов и отдельных горожан, Челябинский завод на своих интернет-страницах информирует, что технику такой марки можно купить за 4 миллиона 300 тысяч сомов с доставкой по странам СНГ и регионам России.
При этом мэр Майлуу-Суу Нурадил Маматов уверяет, что принимал в закупке техники прямое участие, автогрейдер новый.
«Это дело не должно остаться безнаказанным, так как в маленьком городе с небольшим бюджетом обманным путем растратили бюджетные средства и деньги мигрантов», — заключили жители Майлуу-Суу.