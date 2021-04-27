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Общество

Старый автогрейдер. В Майлуу-Суу жалуются на растрату бюджетных денег мэрией

Жители Майлуу-Суу Джалал-Абадской области жалуются на растрату бюджетных средств и денег мигрантов местными чиновниками. Об этом они сообщили 24.kg.

По словам жителей, в декабре 2017 года мэрия города по программе Агентства развития и инвестирования сообществ (АРИС) приобрела якобы новый автогрейдер на сумму 7 миллионов 650 тысяч сомов. Он сейчас находится на балансе управления муниципальной собственности.

Для приобретения автогрейдера АРИС выделило 2 миллиона 982 тысячи сомов, из местного бюджета потрачено 4 миллиона 390 тысяч сомов, и пастбищный комитет Сары-Бээ выделил 276 тысяч 500 сомов.

По документам автогрейдер «ДЗ-98 ВДМ2» 2017 года выпуска, изготовленный ООО «Завод тяжелого машиностроения» Челябинского завода в РФ, приобретен через ОсОО «Автомашрадиатор».

По документам автогрейдер значится как новый. Однако его состояние свидетельствует о том, что это списанная техника, приобретенная после капитального ремонта. И приобретался он не с завода-изготовителя.

Со слов специалистов и отдельных горожан, Челябинский завод на своих интернет-страницах информирует, что технику такой марки можно купить за 4 миллиона 300 тысяч сомов с доставкой по странам СНГ и регионам России.

«С момента приобретения и первых дней использования техника все время ломалась, везде подтекало масло, шины по маркировке 2012 года, под краской песок и грязь, через год вышел из строя аккумулятор», — говорится в обращении, направленном в ГКНБ.

При этом мэр Майлуу-Суу Нурадил Маматов уверяет, что принимал в закупке техники прямое участие, автогрейдер новый.

Горожане просят главу Госкомитета нацбезопасности Камчыбека Ташиева направить специалистов из Бишкека в Майлуу-Суу, чтобы разобраться в ситуации, и взять вопрос под личный контроль.

«Это дело не должно остаться безнаказанным, так как в маленьком городе с небольшим бюджетом обманным путем растратили бюджетные средства и деньги мигрантов», — заключили жители Майлуу-Суу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191615/
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