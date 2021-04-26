Квартиры Наримана Тюлеева. Бывший сотрудник мэрии получил 16 лет тюрьмы

Бывшего сотрудника управления мэрии Бишкека Эрика Ашыралиева признали виновным в продаже восьми муниципальных квартир, принадлежавших экс-мэру Нариману Тюлееву. Об этом сообщается в приговоре Ленинского районного суда столицы.

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Отмечается, что мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы. Он также должен выплатить штраф в размере 300 тысяч сомов. В пользу 11 потерпевших суд взыскал свыше 30 миллионов сомов. На судебном заседании Эрик Ашыралиев признал себя виновным частично.

Напомним, что в сентябре 2019 года оперативниками столичной милиции задержан находившийся в розыске сотрудник мэрии, продавший квартиры Наримана Тюлеева. Мужчина скрывался в Баткенской области и намеревался покинуть страну через границу с Таджикистаном и далее вылететь в Турцию. 7 сентября сотрудники милиции и ГКНБ задержали подозреваемого при попытке пересечения госграницы в Лейлекском районе.