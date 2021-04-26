В Бишкеке 26 апреля солнечно. Температура воздуха ожидается +25 градусов. День увеличился до 13 часов 52 минут.

В столице разговление (ифтар) — в 20.01. Полный календарь Орозо-2021 можете посмотреть здесь.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Отключение газа, света, воды

8.00-17.00 — жилмассив «Касым», микрорайон «Достук», отрезки улиц Кайназаровой, Профсоюзной, Кубаныч, Волковой, Лумумбы, переулок Темировский;

9.00-14.00 — улицы Тимура Фрунзе, Сон-Кол, Адилет, Ынтымак, Мурманская, Таш-Рабат;

9.00-17.00 — отрезки улиц Васильева, Исанова, Байтика Баатыра, переулок Самарский, жилмассив «Мурас-Ордо»;

9.00-18.00 — отрезки улиц Султана Боромбая, Садырбаева;

9.30-18.00 — улицы Буденного, 87а, 87б, 99а, 95а, 91а, 91б, жилмассив «Кара-Жыгач»;

9.30-17.00 — отрезки улиц Профессора Зимы, Кудрука, Шорина, Манаса, Куренкеева, Торт-Куль, бульвара Эркиндик, переулки Долонский, Джети-Огузский, жилмассив «Ынтымак», улица Суеркулова, 4;

9.30-19.30 — отрезки улиц Фере, Фирсова, Элебесова, переулок Аральский;

10.00-17.00 — отрезки улиц Курманджан Датки, Буденного, Жибек Жолу, Рязанской, Куликовской, Славянской;

10.00-18.00 — отрезки улиц Эр-Тайлак, Камбар-Ата;

11.00-14.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Биримдик, Каркыра, Арпа);

13.00-17.00 — улица Огонбаева, 222, жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Кок-Ой, Ала-Тоо, Терек-Сай, Замана, Мак-Мал, Беш-Тектир, Кок-Кыя, Орто-Арык, Ак-Кыя, Улук-Тоо, Ак-Булак, Кара-Сай, Сын-Таш).

9.00 до 20.00 в районе, ограниченном улицами Фрунзе, Куренкеева, Абдрахманова и бульваром Молодой Гвардии. Подробнее

26-28 апреля — улица Молодая Гвардия (от улицы Саадаева до Тепличной).

У кого намечается той

Жалалидин Рахматуллаев

Родился 26 апреля 1960 года в селе Кара-Добо Ошской области. Заместитель министра здравоохранения и социального развития КР.

Памятные даты

День интеллектуальной собственности Кыргызской Республики

В 2002 году, придавая важное значение интеллектуальной собственности в социально-экономическом развитии общества, признавая заслуги творческих людей, в целях стимулирования творчества и изобретательства правительство установило 26 апреля Днем интеллектуальной собственности КР.

Произошла авария на Чернобыльской АЭС

Фото из интернета. Чернобыльская АЭС

С 26 апреля 1986 года Чернобыльская АЭС стала символом крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы. На четвертом энергоблоке станции произошел мощный взрыв, эквивалентный 500 хиросимским бомбам. Это событие в корне изменило жизни миллионов людей. В результате аварии на АЭС произошло радиоактивное заражение в радиусе 30 километров.

В Бишкеке проживает более 200 участников ликвидации последствий аварии.

С 1993-го этот день отмечался как День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. В 2012 году 26 апреля стало Днем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв.

Люди, которые меняли мир

Умер ученый Жаныбек Жеенбаев

Фото из интернета. Ученый Жаныбек Жеенбаев

Родился 14 сентября 1931 года.

Доктор физико-математических наук, профессор, академик Национальной академии наук Кыргызской Республики, заслуженный деятель науки КР, лауреат Государственной премии в области науки и техники.

Создатель одноканального плазмотрона с исключительно стабильными параметрами, который выгодно отличался от известных моделей и нашел применение не только в спектральном анализе, но и в моделировании ионосферы в лабораторных условиях институтов АН СССР. Автор различных плазменных генераторов. Получил широкую известность в начале 1970-х, когда выступил на Международном симпозиуме в США с докладом на английском языке о применении плазменной струи в спектральном анализе.

В последние годы работал над новым аспектом использования плазмы — созданием экологически чистой плазменной технологии комплексной переработки промышленных и бытовых отходов.

Под руководством Жаныбека Жеенбаева подготовлены 18 кандидатов, два доктора наук. Опубликовано более 300 научных работ, в том числе 9 монографий. Он автор более 37 изобретений.

Умер 26 апреля 2007 года.

Куда сходить Культура

выставки проходят в «Галерее М», галерее «Дубовый парк»;

цветочная ярмарка развернулась на площади Победы.

Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

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