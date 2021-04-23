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Общество

Госкомсвязи: Руководители пяти госкомпаний уволены в связи с реорганизацией

В Государственной службе цифрового развития прокомментировали увольнение директоров пяти государственных предприятия в области развития цифровизации.

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Отмечается, что проведен анализ функционирования подведомственных государственных предприятий с дублирующими функциями по разработке и сопровождению государственных информационных систем. Выявлено наличие необязательных финансовых и административных трат.

«Кроме того, отдельные госпредприятия содержались за счет полного прямого субсидирования из государственного бюджета, в то время как остальные содержались за счет самофинансирования. Поэтому для реорганизации, направленной на оптимизацию управления и штатного расписания, а также экономию административных и операционных ресурсов, связанных с реализацией задач по цифровому развитию, распоряжением правительства КР освобождены от занимаемых должностей директора ряда госпредприятий при Государственной службе цифрового развития. Предприятия и все сотрудники продолжают работать в штатном режиме», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191321/
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